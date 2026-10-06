Капустяне листя нарізають великими пелюстками, завдяки чому воно зберігає соковитість і неймовірний свіжий хрускіт аж до самої весни. У поєднанні з яскравою корейською морквою, гострим часником і пряним кисло-солодким маринадом виходить універсальна ресторанна закуска, яка миттєво освіжає будь-яке ситне м'ясне частування чи гарнір.

Як закрити капусту по-корейськи?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 3-літрова банка

Інгредієнти:

– приблизно 1,5 кілограма капусти;

– 250 грамів свіжої моркви;

– 5 – 6 зубчиків часнику;

– 2 лаврові листки;

– 10 горошин чорного перцю;

для пряного маринаду:

– 1,2 літра води;

– 2 столові ложки солі;

– 3 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка приправи для моркви по-корейськи;

– 5 столових ложок оцту.

Приготування: