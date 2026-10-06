Капустяне листя нарізають великими пелюстками, завдяки чому воно зберігає соковитість і неймовірний свіжий хрускіт аж до самої весни. У поєднанні з яскравою корейською морквою, гострим часником і пряним кисло-солодким маринадом виходить універсальна ресторанна закуска, яка миттєво освіжає будь-яке ситне м'ясне частування чи гарнір.
Як закрити капусту по-корейськи?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 3-літрова банка
Інгредієнти:
– приблизно 1,5 кілограма капусти;
– 250 грамів свіжої моркви;
– 5 – 6 зубчиків часнику;
– 2 лаврові листки;
– 10 горошин чорного перцю;
для пряного маринаду:
– 1,2 літра води;
– 2 столові ложки солі;
– 3 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка приправи для моркви по-корейськи;
– 5 столових ложок оцту.
Приготування:
- Капусту зачистьте від верхнього листя та наріжте великими квадратними шматочками ("пелюстками").
- Моркву очистьте та натріть тонкою довгою соломкою на тертці для корейських салатів.
- На дно сухої простерилізованої трилітрової банки викладіть зубчики часнику, горошини чорного перцю та лаврове листя.
- Потім щільно, чергуючи між собою, заповніть банку шарами капусти та яскравої моркви до самого верху.
- Обережно залийте овочі в банці крутим окропом до країв, прикрийте стерильною кришкою та залиште прогрітися на 10 хвилин.
- Тим часом зваріть маринад: у сотейнику доведіть воду до кипіння, всипте сіль, цукор і суху суміш спецій для корейської моркви.
- Проваріть 1 – 2 хвилини до повного розчинення кристалів, влийте оцет, перемішайте й одразу зніміть із вогню. Злийте першу воду з банки в раковину, негайно залийте капусту киплячим пряним маринадом і герметично закатайте ключем або щільно закрутіть кришкою твіст-оф.
- Переверніть банку догори дном, ретельно укутайте теплим пледом і залиште до повного природного охолодження, після чого приберіть на зберігання в комору чи льох.