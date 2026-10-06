Листья капусты нарезают большими кусочками, поэтому они сохраняют сочность и невероятный свежий хруст вплоть до самой весны. В сочетании с яркой корейской морковью, острым чесноком и пряным кисло-сладким маринадом получается универсальная ресторанная закуска, которая мгновенно освежает любое сытное мясное угощение или гарнир.
Как закрыть капусту по-корейски?
- Время: 40 минут
- Порций: 3-литровая банка
Ингредиенты:
– примерно 1,5 килограмма капусты;
– 250 граммов свежей моркови;
– 5–6 зубчиков чеснока;
– 2 лавровых листа;
– 10 горошин черного перца;
для пряного маринада:
– 1,2 литра воды;
– 2 столовые ложки соли;
– 3 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка приправы для моркови по-корейски;
– 5 столовых ложек уксуса.
Приготовление:
- Капусту очистите от верхних листьев и нарежьте большими квадратными кусочками ("лепестками").
- Морковь очистите и натрите тонкой длинной соломкой на терке для корейских салатов.
- На дно сухой простерилизованной трехлитровой банки выложите зубчики чеснока, горошины черного перца и лавровый лист.
- Затем плотно, чередуя между собой, заполните банку слоями капусты и яркой моркови до самого верха.
- Осторожно залейте овощи в банке кипящей водой до краев, накройте стерильной крышкой и оставьте прогреваться на 10 минут.
- Тем временем приготовьте маринад: в сотейнике доведите воду до кипения, добавьте соль, сахар и сухую смесь специй для корейской моркови.
- Проварите 1 – 2 минуты до полного растворения кристаллов, влейте уксус, перемешайте и сразу снимите с огня. Слейте первую воду из банки в раковину, немедленно залейте капусту кипящим пряным маринадом и герметично закатайте ключом или плотно закрутите крышкой твист-оф.
- Переверните банку вверх дном, тщательно укутайте теплым пледом и оставьте до полного естественного остывания, после чего уберите на хранение в кладовую или погреб.