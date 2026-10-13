Залишається хрумким до весни: соковитий капустяний салат з овочами на зиму без переварювання

Взимку баночка соковитого та дзвінкого капустяного салату стає справжнім порятунком для будь-якої вечері. Проте головний виклик у такій заготівлі – не перетворити овочі на м'яку, переварену масу без характеру.

Хрумка капуста в банці любить точні пропорції: варто трохи переборщити з рідиною або часом настоювання – і салат уже не такий пружний. Саме тому цей рецепт тримається на простій схемі: спершу овочі дають сік, а потім їх недовго прогрівають, щоб заготівля краще стояла взимку.

Як закрити капусту на зиму?

Час: приблизно 3 години настоювання + до 30 хвилин стерилізації

приблизно 3 години настоювання + до 30 хвилин стерилізації Порцій: 6

Інгредієнти:

– 3 кілограми капусти;

– 1,5 кілограма помідорів;

– 1 кілограм болгарського перцю;

– 1 кілограм моркви;

– 500 грамів цибулі;

– 6 столових ложок цукру;

– 6 чайних ложок солі;

– 100 мілілітрів соняшникової олії;

– пів чайної ложки оцтової есенції 70%.

Приготування: