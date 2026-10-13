Хрумка капуста в банці любить точні пропорції: варто трохи переборщити з рідиною або часом настоювання – і салат уже не такий пружний. Саме тому цей рецепт тримається на простій схемі: спершу овочі дають сік, а потім їх недовго прогрівають, щоб заготівля краще стояла взимку.
Як закрити капусту на зиму?
- Час: приблизно 3 години настоювання + до 30 хвилин стерилізації
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 3 кілограми капусти;
– 1,5 кілограма помідорів;
– 1 кілограм болгарського перцю;
– 1 кілограм моркви;
– 500 грамів цибулі;
– 6 столових ложок цукру;
– 6 чайних ложок солі;
– 100 мілілітрів соняшникової олії;
– пів чайної ложки оцтової есенції 70%.
Приготування:
- Помідори наріжте, додайте цукор і сіль та залиште, щоб вони пустили сік.
- Моркву натріть, цибулю наріжте півкільцями, а перець – соломкою.
- Додайте решту овочів до помідорів і перемішайте. Капусту тонко нашаткуйте, додайте до суміші разом з олією та оцтовою есенцією.
- Залиште салат приблизно на 3 години за кімнатної температури, час від часу перемішуйте.
- Розкладіть масу в підготовлені банки, накрийте кришками та стерилізуйте у великій каструлі з водою до пів години.
- Обережно дістаньте банки, герметично закрийте, переверніть і залиште до повного охолодження.