Хрустящая капуста в банке требует точных пропорций: стоит немного переборщить с жидкостью или временем настаивания – и салат уже не будет таким упругим. Именно поэтому этот рецепт основан на простой схеме: сначала овощи дают сок, а затем их ненадолго прогревают, чтобы заготовка лучше хранилась зимой.
Как заготовить капусту на зиму?
- Время: примерно 3 часа настаивания + до 30 минут стерилизации
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 3 килограмма капусты;
– 1,5 килограмма помидоров;
– 1 килограмм болгарского перца;
– 1 килограмм моркови;
– 500 граммов лука;
– 6 столовых ложек сахара;
– 6 чайных ложек соли;
– 100 миллилитров подсолнечного масла;
– полчайной ложки уксусной эссенции 70%.
Приготовление:
- Помидоры нарежьте, добавьте сахар и соль и оставьте, чтобы они пустили сок.
- Морковь натрите, лук нарежьте полукольцами, а перец – соломкой.
- Добавьте остальные овощи к помидорам и перемешайте. Капусту тонко нашинкуйте, добавьте в смесь вместе с маслом и уксусной эссенцией.
- Оставьте салат примерно на 3 часа при комнатной температуре, время от времени перемешивайте.
- Разложите массу по подготовленным банкам, накройте крышками и стерилизуйте в большой кастрюле с водой до получаса.
- Осторожно достаньте банки, герметично закройте, переверните и оставьте до полного остывания.