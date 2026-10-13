Хрустящая капуста в банке требует точных пропорций: стоит немного переборщить с жидкостью или временем настаивания – и салат уже не будет таким упругим. Именно поэтому этот рецепт основан на простой схеме: сначала овощи дают сок, а затем их ненадолго прогревают, чтобы заготовка лучше хранилась зимой.

Как заготовить капусту на зиму?

Время: примерно 3 часа настаивания + до 30 минут стерилизации

примерно 3 часа настаивания + до 30 минут стерилизации Порций: 6

Ингредиенты:

– 3 килограмма капусты;

– 1,5 килограмма помидоров;

– 1 килограмм болгарского перца;

– 1 килограмм моркови;

– 500 граммов лука;

– 6 столовых ложек сахара;

– 6 чайных ложек соли;

– 100 миллилитров подсолнечного масла;

– полчайной ложки уксусной эссенции 70%.

Приготовление: