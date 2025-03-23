Золотиста скоринка та ніжна начинка: картопляні зрази, які можна в піст
Зрази – ароматний і ситний кулінарний витвір, який часто ігнорують на домашніх кухнях через його уявну складність. Ця страва складається з картопляного тіста, в яке загорнуті різноманітні начинки, включаючи овочі, м'ясо та сир.
Сьогодні 24 Канал пропонує приготувати картопляні зрази з капустою. Їх спокійно можна споживати й тим людям, що тримають піст.
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Картопляні зрази з капустою
- Час: 1 година
- Порції: 10
Інгредієнти:
– 300 грамів капусти білокачанної молодої;
– 500 грамів картоплі;
– 60 грамів цибулі;
– 50 грамів моркви;
– 1 яйце;
– 115 грамів борошна;
– 30 грамів томатної пасти;
– 0,5 чайної ложки часнику сушеного;
– сіль – на смак;
– перець чорний мелений – на смак;
– 60 – 75 мілілітрів олії рослинної;
– 30 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Картоплю очистьте, помийте і відваріть до готовності. Злийте воду і залиште в каструлі під кришкою, щоб овочі обсохли.
- Товкачкою розімніть картоплю в пюре, додайте вершкове масло і посоліть.
- Поки картопля остигає, очистьте й наріжте цибулю, моркву натріть, а капусту – нашаткуйте.
- На половині рослинної олії обсмажте моркву та цибулю, поки вони не стануть м'якими. Після цього всипте капусту і готуйте ще кілька хвилин.
- Розведіть томатну пасту 50 мілілітрами теплої води та вилийте до овочів. Додайте спеції, перемішайте і тушкуйте 10 хвилин. Якщо в овочах залишиться вода, відкрийте кришку і випарте воду.
- Охолодіть начинку і приготуйте тісто. У мисці збийте яйце і змішайте з картоплею. Додайте 75 грамів борошна і вологими руками поділіть тісто на 10 частин.
- Тепер приготуйте зрази. Сформуйте корж, викладіть всередину начинку та закрийте. Надайте форму й обваліть в борошні, що залишилося.
- Обсмажте їх до рум'яності. Тарілку застеліть паперовою серветкою і зрази викладіть на неї, щоб зайвий жир стік.
Готово!
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