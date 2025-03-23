Золотиста скоринка та ніжна начинка: картопляні зрази, які можна в піст

Зрази – ароматний і ситний кулінарний витвір, який часто ігнорують на домашніх кухнях через його уявну складність. Ця страва складається з картопляного тіста, в яке загорнуті різноманітні начинки, включаючи овочі, м'ясо та сир.

Сьогодні 24 Канал пропонує приготувати картопляні зрази з капустою. Їх спокійно можна споживати й тим людям, що тримають піст. Читайте також Діти "змітають" в мить: домашні сосиски, які в тисячу разів перевершують магазинні Картопляні зрази з капустою Час: 1 година

1 година Порції: 10 Інгредієнти:

– 300 грамів капусти білокачанної молодої;

– 500 грамів картоплі;

– 60 грамів цибулі;

– 50 грамів моркви;

– 1 яйце;

– 115 грамів борошна;

– 30 грамів томатної пасти;

– 0,5 чайної ложки часнику сушеного;

– сіль – на смак;

– перець чорний мелений – на смак;

– 60 – 75 мілілітрів олії рослинної;

– 30 грамів вершкового масла. Приготування: Картоплю очистьте, помийте і відваріть до готовності. Злийте воду і залиште в каструлі під кришкою, щоб овочі обсохли.

Товкачкою розімніть картоплю в пюре, додайте вершкове масло і посоліть.

Поки картопля остигає, очистьте й наріжте цибулю, моркву натріть, а капусту – нашаткуйте.

На половині рослинної олії обсмажте моркву та цибулю, поки вони не стануть м'якими. Після цього всипте капусту і готуйте ще кілька хвилин.

Розведіть томатну пасту 50 мілілітрами теплої води та вилийте до овочів. Додайте спеції, перемішайте і тушкуйте 10 хвилин. Якщо в овочах залишиться вода, відкрийте кришку і випарте воду.

Охолодіть начинку і приготуйте тісто. У мисці збийте яйце і змішайте з картоплею. Додайте 75 грамів борошна і вологими руками поділіть тісто на 10 частин.

Тепер приготуйте зрази. Сформуйте корж, викладіть всередину начинку та закрийте. Надайте форму й обваліть в борошні, що залишилося.

Обсмажте їх до рум'яності. Тарілку застеліть паперовою серветкою і зрази викладіть на неї, щоб зайвий жир стік. Готово! Теж смачно: стейки з запеченої капусти та пармезаном.