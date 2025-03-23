Сегодня 24 Канал предлагает приготовить картофельные зразы с капустой. Их спокойно можно потреблять и тем людям, что держат пост.
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Картофельные зразы с капустой
- Время: 1 час
- Порции: 10
Ингредиенты:
– 300 граммов капусты белокочанной молодой;
– 500 граммов картофеля;
– 60 граммов лука;
– 50 граммов моркови;
– 1 яйцо;
– 115 граммов муки;
– 30 граммов томатной пасты;
– 0,5 чайной ложки чеснока сушеного;
– соль – по вкусу;
– перец черный молотый – по вкусу;
– 60 – 75 миллилитров масла растительного;
– 30 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- Картофель очистите, помойте и отварите до готовности. Слейте воду и оставьте в кастрюле под крышкой, чтобы овощи обсохли.
- Толкушкой разомните картофель в пюре, добавьте сливочное масло и посолите.
- Пока картофель остывает, очистите и нарежьте лук, морковь натрите, а капусту – нашинкуйте.
- На половине растительного масла обжарьте морковь и лук, пока они не станут мягкими. После этого всыпьте капусту и готовьте еще несколько минут.
- Разведите томатную пасту 50 миллилитрами теплой воды и вылейте к овощам. Добавьте специи, перемешайте и тушите 10 минут. Если в овощах останется вода, откройте крышку и выпарьте воду.
- Охладите начинку и приготовьте тесто. В миске взбейте яйцо и смешайте с картофелем. Добавьте 75 граммов муки и влажными руками поделите тесто на 10 частей.
- Теперь приготовьте зразы. Сформируйте корж, выложите внутрь начинку и закройте. Придайте форму и обваляйте в оставшейся муке.
- Обжарьте их до румяности. Тарелку застелите бумажной салфеткой и зразы выложите на нее, чтобы лишний жир стек.
Готово!
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