Сегодня 24 Канал предлагает приготовить картофельные зразы с капустой. Их спокойно можно потреблять и тем людям, что держат пост.

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Картофельные зразы с капустой

Время: 1 час

1 час Порции: 10

Ингредиенты:

– 300 граммов капусты белокочанной молодой;

– 500 граммов картофеля;

– 60 граммов лука;

– 50 граммов моркови;

– 1 яйцо;

– 115 граммов муки;

– 30 граммов томатной пасты;

– 0,5 чайной ложки чеснока сушеного;

– соль – по вкусу;

– перец черный молотый – по вкусу;

– 60 – 75 миллилитров масла растительного;

– 30 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Картофель очистите, помойте и отварите до готовности. Слейте воду и оставьте в кастрюле под крышкой, чтобы овощи обсохли.

Толкушкой разомните картофель в пюре, добавьте сливочное масло и посолите.

Пока картофель остывает, очистите и нарежьте лук, морковь натрите, а капусту – нашинкуйте.

На половине растительного масла обжарьте морковь и лук, пока они не станут мягкими. После этого всыпьте капусту и готовьте еще несколько минут.

Разведите томатную пасту 50 миллилитрами теплой воды и вылейте к овощам. Добавьте специи, перемешайте и тушите 10 минут. Если в овощах останется вода, откройте крышку и выпарьте воду.

Охладите начинку и приготовьте тесто. В миске взбейте яйцо и смешайте с картофелем. Добавьте 75 граммов муки и влажными руками поделите тесто на 10 частей.

Теперь приготовьте зразы. Сформируйте корж, выложите внутрь начинку и закройте. Придайте форму и обваляйте в оставшейся муке.

Обжарьте их до румяности. Тарелку застелите бумажной салфеткой и зразы выложите на нее, чтобы лишний жир стек.

Готово!

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