Благодаря простоте приготовления и пикантному вкусу, этот рецепт непременно станет любимым среди домашних поваров и гурманов. Для приготовления стейков понадобится только капуста, немного специй и пармезана, пишет 24 Канал со ссылкой на Storinka.

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Запеченная капуста в духовке

    • Время: 30 минут
    • Порции: 4 – 6

    Ингредиенты:
    – 1 молодая капуста;
    – 40 граммов тертого пармезана.

    Для маринада:
    – 2 столовые ложки оливкового масла;
    – 3 столовые ложки соуса соевого;
    – 1/4 чайной ложки перца черного молотого;
    – 1 столовая ложка сушеного чеснока.

    Приготовление:

    1. Капусту разрежьте на ломтики толщиной около 3 сантиметров.
    2. Застелите противень пергаментом и выложите куски на него.
    3. Для маринада смешайте чеснок, черный перец, масло и соевый соус.
    4. Нанесите маринад на стейки капусты и посыпьте пармезаном.
    5. Запекайте их в духовке 20 – 25 минут при температуре 200 градусов.

    Приятного аппетита!

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