Рецептом ризотто с грибами делится 24 Канал со ссылкой на победителя шоу "МастерШеф-7" Вадима Бжезинского (Паву). Ароматное, нежное и насыщенное, оно покорит с первой ложки.

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Ризотто с грибами от Павы

  • Время: 40 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 200 граммов риса круглозернистого;
– 200 граммов грибов лисичек;
– 1/2 лука репчатого;
– 1/2 бульонного кубика;
– 70 миллилитров вина белого сухого;
– 1 зубок чеснока;
– 50 граммов шпината;
– 20 граммов пармезана тертого;
– 30 миллилитров оливкового масла;
– соль, перец – по вкусу;

Как приготовить ризотто с грибами: смотрите видео

Приготовление:

  1. Лук почистите и мелко нарежьте. Грибы разделите на кусочки. Чеснок почистите чеснок.
  2. Обжарьте грибы и лук на половине оливкового масла до испарения жидкости. Добавьте рис, перемешайте и жарьте 1 минуту. Влейте вино и выпарите его.
  3. Половину кубика куриного бульона разведите 500 миллилитрами горячей воды. Постепенно добавляйте бульон к рису, постоянно помешивая.
  4. Добавляйте новую порцию бульона только тогда, когда рис впитает предыдущую. Готовьте 15 – 18 минут.
  5. Тем временем в чашу блендера положите шпинат, чеснок, 10 граммов тертого пармезана, остальное оливковое масло и перебейте до однородной консистенции.
  6. Когда рис почти готов, добавьте шпинатное песто, перемешайте и готовьте еще 2 минуты. Посыпьте ризотто оставшимся пармезаном и наслаждайтесь!

Готово!

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