Рецептом ризотто з грибами ділиться 24 Канал з посиланням на переможця шоу "МастерШеф-7" Вадима Бжезинського (Паву). Ароматне, ніжне та насичене, воно підкорить з першої ложки.

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Ризотто з грибами від Пави

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 200 грамів рису круглозернистого;

– 200 грамів грибів лисичок;

– 1/2 цибулі ріпчастої;

– 1/2 бульйонного кубика;

– 70 мілілітрів вина білого сухого;

– 1 зубок часнику;

– 50 грамів шпинату;

– 20 грамів пармезану тертого;

– 30 мілілітрів оливкової олії;

– сіль, перець – на смак;

Як приготувати ризотто з грибами: дивіться відео

Приготування:

Цибулю почистьте і дрібно наріжте. Гриби розділіть на шматочки. Часник почистьте.

Обсмажте гриби й цибулю на половині оливкової олії до випаровування рідини. Додайте рис, перемішайте і смажте 1 хвилину. Влийте вино та випаруйте його.

Половину кубика курячого бульйону розведіть 500 мілілітрами гарячої води. Поступово додавайте бульйон до рису, постійно помішуючи.

Додавайте нову порцію бульйону тільки тоді, коли рис вбере попередню. Готуйте 15 – 18 хвилин.

Тим часом у чашу блендера покладіть шпинат, часник, 10 грамів тертого пармезану, решту оливкової олії й перебийте до однорідної консистенції.

Коли рис майже готовий, додайте шпинатне песто, перемішайте і готуйте ще 2 хвилини. Посипте ризотто рештою пармезану та смакуйте!

Готово!

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