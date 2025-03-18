Рецептом ризотто з грибами ділиться 24 Канал з посиланням на переможця шоу "МастерШеф-7" Вадима Бжезинського (Паву). Ароматне, ніжне та насичене, воно підкорить з першої ложки.
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Ризотто з грибами від Пави
- Час: 40 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 200 грамів рису круглозернистого;
– 200 грамів грибів лисичок;
– 1/2 цибулі ріпчастої;
– 1/2 бульйонного кубика;
– 70 мілілітрів вина білого сухого;
– 1 зубок часнику;
– 50 грамів шпинату;
– 20 грамів пармезану тертого;
– 30 мілілітрів оливкової олії;
– сіль, перець – на смак;
Як приготувати ризотто з грибами: дивіться відео
Приготування:
- Цибулю почистьте і дрібно наріжте. Гриби розділіть на шматочки. Часник почистьте.
- Обсмажте гриби й цибулю на половині оливкової олії до випаровування рідини. Додайте рис, перемішайте і смажте 1 хвилину. Влийте вино та випаруйте його.
- Половину кубика курячого бульйону розведіть 500 мілілітрами гарячої води. Поступово додавайте бульйон до рису, постійно помішуючи.
- Додавайте нову порцію бульйону тільки тоді, коли рис вбере попередню. Готуйте 15 – 18 хвилин.
- Тим часом у чашу блендера покладіть шпинат, часник, 10 грамів тертого пармезану, решту оливкової олії й перебийте до однорідної консистенції.
- Коли рис майже готовий, додайте шпинатне песто, перемішайте і готуйте ще 2 хвилини. Посипте ризотто рештою пармезану та смакуйте!
Готово!
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