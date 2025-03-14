Вона виходить ніжною всередині, ароматною і з привабливою скоринкою. Як приготувати картоплю в мундирі без духовки розповідає 24 Канал з посиланням на 1 хвилина.

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Картопля в мундирі без духовки

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 4 середні картоплини;

– 2 столові ложки олії;

– 1 чайна ложка солі;

– 0,5 чайної ложки чорного перцю;

– 0,5 чайної ложки паприки або улюблених спецій;

– 1 зубчик часнику;

– свіжа зелень або тертий сир для подачі;

– пакет для запікання.

Приготування:

Помийте картоплю. Якщо готуєте в мундирі – залиште шкірку, якщо хочете по-селянськи – наріжте на дольки або кружечки.

Складіть картоплю в пакет, додайте олію, сіль, перець, паприку, подрібнений часник.

Зав'яжіть пакет, залишаючи трохи місця для циркуляції повітря, і струсіть, щоб спеції рівномірно розподілилися. В пакеті ножем зробіть 2 – 3 отвори, щоб виходила пара.

Покладіть пакет у мікрохвильовку і готуйте 10 – 12 хвилин на максимальній потужності (800 – 900 ватт). Картопля в цей час добре пропарюється та стає м'якою.

Далі розріжте пакет і розгорніть картоплю. Поставте її ще на 3 хвилини у мікрохвильовку без пакета, щоб утворилася золотиста хрустка скоринка. Якщо у мікрохвильовці є режим "Гриль", скористайтеся ним.

Готову картоплю посипте зеленню або тертим сиром і подавайте до столу.

Смачного!

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