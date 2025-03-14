Она получается нежной внутри, ароматной и с привлекательной корочкой. Как приготовить картофель в мундире без духовки рассказывает 24 Канал со ссылкой на 1 минута.

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    Картофель в мундире без духовки

    • Время: 25 минут
    • Порции: 4

    Ингредиенты:
    – 4 средние картофелины;
    – 2 столовые ложки растительного масла;
    – 1 чайная ложка соли;
    – 0,5 чайной ложки черного перца;
    – 0,5 чайной ложки паприки или любимых специй;
    – 1 зубчик чеснока;
    – свежая зелень или тертый сыр для подачи;
    – пакет для запекания.

    Приготовление:

    1. Помойте картофель. Если готовите в мундире – оставьте кожуру, если хотите по-деревенски – нарежьте на дольки или кружочки.
    2. Сложите картофель в пакет, добавьте масло, соль, перец, паприку, измельченный чеснок.
    3. Завяжите пакет, оставляя немного места для циркуляции воздуха, и встряхните, чтобы специи равномерно распределились. В пакете ножом сделайте 2 – 3 отверстия, чтобы выходил пар.
    4. Положите пакет в микроволновку и готовьте 10 – 12 минут на максимальной мощности (800 – 900 ватт). Картофель в это время хорошо пропаривается и становится мягким.
    5. Далее разрежьте пакет и разверните картофель. Поставьте его еще на 3 минуты в микроволновку без пакета, чтобы образовалась золотистая хрустящая корочка. Если в микроволновке есть режим "Гриль", воспользуйтесь им.
    6. Готовый картофель посыпьте зеленью или тертым сыром и подавайте к столу.

    Приятного аппетита!

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