Она получается нежной внутри, ароматной и с привлекательной корочкой. Как приготовить картофель в мундире без духовки рассказывает 24 Канал со ссылкой на 1 минута.

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Картофель в мундире без духовки

Время: 25 минут

25 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 4 средние картофелины;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 1 чайная ложка соли;

– 0,5 чайной ложки черного перца;

– 0,5 чайной ложки паприки или любимых специй;

– 1 зубчик чеснока;

– свежая зелень или тертый сыр для подачи;

– пакет для запекания.

Приготовление:

Помойте картофель. Если готовите в мундире – оставьте кожуру, если хотите по-деревенски – нарежьте на дольки или кружочки.

Сложите картофель в пакет, добавьте масло, соль, перец, паприку, измельченный чеснок.

Завяжите пакет, оставляя немного места для циркуляции воздуха, и встряхните, чтобы специи равномерно распределились. В пакете ножом сделайте 2 – 3 отверстия, чтобы выходил пар.

Положите пакет в микроволновку и готовьте 10 – 12 минут на максимальной мощности (800 – 900 ватт). Картофель в это время хорошо пропаривается и становится мягким.

Далее разрежьте пакет и разверните картофель. Поставьте его еще на 3 минуты в микроволновку без пакета, чтобы образовалась золотистая хрустящая корочка. Если в микроволновке есть режим "Гриль", воспользуйтесь им.

Готовый картофель посыпьте зеленью или тертым сыром и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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