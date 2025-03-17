Ця страва точно сподобається всій родині та доповнить меню під час посту. Як приготувати пісні гречаники розповідає 24 Канал з посиланням на Liga.net.
Читайте також 15 хвилин і вже на столі: картопля в мундирі з хрусткою скоринкою, але без духовки
Пісні гречаники без м'яса
- Час: 50 хвилин
- Порції: 10
Інгредієнти:
– 200 грамів, або 1 склянка гречаної крупи;
– 3 – 4 картоплини;
– 2 цибулини;
– 2 столові ложки борошна або панірувальних сухарів для панірування;
– сіль та перець – на смак;
– рослинна олія для смаження.
Приготування:
- Промийте гречану крупу, залийте трьома склянками води, додайте дрібку солі та варіть до готовності.
- Після варіння залиште гречку охолонути. Вона має бути м'якою, вологою, але без води.
- Картоплю та цибулю очистьте та натріть на дрібній тертці.
- У великій мисці змішайте відварену гречку, натерту картоплю та цибулю. Додайте сіль та перець на смак. Ретельно перемішайте до однорідності.
- З отриманої маси сформуйте котлети бажаного розміру та запаніруйте.
- Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажте гречаники з обох боків до золотистої скоринки на невеликому вогні до готовності.
Готово!
Теж смачно: приготуйте пісні рибні котлети з тріски.