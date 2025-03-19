Как ни странно, даже те, кто обычно избегает гречки, будут наслаждаться этим гарниром. Рецептом сливочной гречки делится 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman.

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Сливочная гречка на гарнир

Время: 25 минут

25 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов гречки;

– 150 граммов сливочного сыра;

– 30 граммов сливочного масла;

– 2 лука;

– соль, перец – по вкусу;

– масло для жарки.

Приготовление:

Промойте и отварите гречку. После того как она сварится, добавьте сливочное масло.

Пока она будет вариться измельчите лук и обжарьте его до золотистости на растительном масле. Переложите в готовую гречку.

Теперь в крупу положите сливочный сыр, соль и перец. Перемешайте все и гарнир готов.

Приятного аппетита!

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