Как ни странно, даже те, кто обычно избегает гречки, будут наслаждаться этим гарниром. Рецептом сливочной гречки делится 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman.
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Сливочная гречка на гарнир
- Время: 25 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 250 граммов гречки;
– 150 граммов сливочного сыра;
– 30 граммов сливочного масла;
– 2 лука;
– соль, перец – по вкусу;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Промойте и отварите гречку. После того как она сварится, добавьте сливочное масло.
- Пока она будет вариться измельчите лук и обжарьте его до золотистости на растительном масле. Переложите в готовую гречку.
- Теперь в крупу положите сливочный сыр, соль и перец. Перемешайте все и гарнир готов.
Приятного аппетита!
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