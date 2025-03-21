Они будут нежными, сочными и абсолютно безопасными даже для детей. Рецептом домашних сосисок делится 24 Канал со ссылкой на Добрые новости.
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Домашние сосиски – рецепт
- Время: 40 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 500 граммов куриного или индюшиного филе;
– 1 яичный белок;
– 100 миллилитров молока или сливок 10%;
– 1 чайная ложка крахмала;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 1/4 чайной ложки молотого белого перца;
– 1 зубчик чеснока – по желанию;
– щепотка мускатного ореха.
Приготовление:
- Филе тщательно промойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте кусочками.
- Поместите мясо в блендер и перебейте до пастообразного состояния.
- Добавьте яичный белок, молоко, соль, специи и крахмал. Снова взбейте до однородной массы.
- Разложите пищевую пленку, выложите ложку фарша, придайте форму сосиски и плотно заверните, завязав края ниткой или скрутив, как конфету.
- Поместите сосиски в кастрюлю с горячей, но не кипящей водой – 70 – 80 градусов – и варите 15 – 20 минут.
- Теперь остудите, снимите пленку и наслаждайтесь нежными домашними сосисками.
Приятного аппетита!
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