Они будут нежными, сочными и абсолютно безопасными даже для детей. Рецептом домашних сосисок делится 24 Канал со ссылкой на Добрые новости.

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Домашние сосиски – рецепт

Время: 40 минут

40 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 500 граммов куриного или индюшиного филе;

– 1 яичный белок;

– 100 миллилитров молока или сливок 10%;

– 1 чайная ложка крахмала;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 1/4 чайной ложки молотого белого перца;

– 1 зубчик чеснока – по желанию;

– щепотка мускатного ореха.

Приготовление:

Филе тщательно промойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте кусочками.

Поместите мясо в блендер и перебейте до пастообразного состояния.

Добавьте яичный белок, молоко, соль, специи и крахмал. Снова взбейте до однородной массы.

Разложите пищевую пленку, выложите ложку фарша, придайте форму сосиски и плотно заверните, завязав края ниткой или скрутив, как конфету.

Поместите сосиски в кастрюлю с горячей, но не кипящей водой – 70 – 80 градусов – и варите 15 – 20 минут.

Теперь остудите, снимите пленку и наслаждайтесь нежными домашними сосисками.

Приятного аппетита!

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