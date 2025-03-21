Вони будуть ніжними, соковитими та абсолютно безпечними навіть для дітей. Рецептом домашніх сосисок ділиться 24 Канал з посиланням на Добрі новини.

Читайте також Звичайний гарнір перетвориться на ідеальний: як приготувати неймовірну вершкову гречку

Домашні сосиски – рецепт

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 500 грамів курячого або індичого філе;

– 1 яєчний білок;

– 100 мілілітрів молока або вершків 10%;

– 1 чайна ложка крохмалю;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 1/4 чайної ложки меленого білого перцю;

– 1 зубчик часнику – за бажанням;

– дрібка мускатного горіха.

Приготування:

Філе ретельно промийте та обсушіть паперовим рушником. Наріжте шматочками.

Помістіть м'ясо у блендер та перебийте до пастоподібного стану.

Додайте яєчний білок, молоко, сіль, спеції та крохмаль. Знову збийте до однорідної маси.

Розкладіть харчову плівку, викладіть ложку фаршу, надайте форму сосиски та щільно загорніть, зав'язавши краї ниткою або скрутивши, як цукерку.

Помістіть сосиски у каструлю з гарячою, але не киплячою водою – 70 – 80 градусів – і варіть 15 – 20 хвилин.

Тепер остудіть, зніміть плівку та насолоджуйтесь ніжними домашніми сосисками.

Смачного!

Теж варте уваги: курячі нагетси з сиром в аерогрилі.