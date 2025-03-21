Вони будуть ніжними, соковитими та абсолютно безпечними навіть для дітей. Рецептом домашніх сосисок ділиться 24 Канал з посиланням на Добрі новини.
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Домашні сосиски – рецепт
- Час: 40 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 500 грамів курячого або індичого філе;
– 1 яєчний білок;
– 100 мілілітрів молока або вершків 10%;
– 1 чайна ложка крохмалю;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 1/4 чайної ложки меленого білого перцю;
– 1 зубчик часнику – за бажанням;
– дрібка мускатного горіха.
Приготування:
- Філе ретельно промийте та обсушіть паперовим рушником. Наріжте шматочками.
- Помістіть м'ясо у блендер та перебийте до пастоподібного стану.
- Додайте яєчний білок, молоко, сіль, спеції та крохмаль. Знову збийте до однорідної маси.
- Розкладіть харчову плівку, викладіть ложку фаршу, надайте форму сосиски та щільно загорніть, зав'язавши краї ниткою або скрутивши, як цукерку.
- Помістіть сосиски у каструлю з гарячою, але не киплячою водою – 70 – 80 градусів – і варіть 15 – 20 хвилин.
- Тепер остудіть, зніміть плівку та насолоджуйтесь ніжними домашніми сосисками.
Смачного!
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