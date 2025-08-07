Кебаб – це страва, яка смакує всім та завжди. А коли день видався важким, то кращого рішення для ситої сімейної трапези не знайдеш.

Коли сил немає – не варто мучити себе виснажливими маніпуляціями на кухні. Втім, кебаб завжди доречний, тому завжди варто мати під рукою рецепт, який потішить смаком та ситістю. 24 Канал радить зберегти спосіб приготування лінивого кебаба від знаменитого Ектора.

Як приготувати лінивий кебаб?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів фаршу;

– 1 цибуля;

– жменя кінзи або петрушки;

– сіль, сухий часник та копчена паприка до смаку;

– 2 лаваші;

– 1 помідор;

– 1 солодкий перець;

– 1 столова ложка рослинної олії.

Приготування:

Додайте до фаршу всі сухі інгредієнти та добре перемішайте. Викладаємо фарш на застелене пергаментом деко і розподіляємо у вигляді смужок. На край дека викладаємо нарізані помідори та перець, збризкуємо олією. Запікаємо 20 хвилин при 220 градусах. Викладаємо все з нарізаною цибулею на лаваш.

Смачного!

