Кебаб – это блюдо, которое нравится всем и всегда. А когда день выдался тяжелым, то лучшего решения для сытой семейной трапезы не найдешь.

Когда сил нет – не стоит мучить себя изнурительными манипуляциями на кухне. Впрочем, кебаб всегда уместен, поэтому всегда стоит иметь под рукой рецепт, который порадует вкусом и сытостью. 24 Канал советует сохранить способ приготовления ленивого кебаба от знаменитого Эктора.

Как приготовить ленивый кебаб?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов фарша;

– 1 лук;

– горсть кинзы или петрушки;

– соль, сухой чеснок и копченая паприка по вкусу;

– 2 лаваша;

– 1 помидор;

– 1 сладкий перец;

– 1 столовая ложка растительного масла.

Приготовление:

Добавьте к фаршу все сухие ингредиенты и хорошо перемешайте. Выкладываем фарш на застеленный пергаментом противень и распределяем в виде полосок. На край противня выкладываем нарезанные помидоры и перец, сбрызгиваем маслом. Запекаем 20 минут при 220 градусах. Выкладываем все с нарезанным луком на лаваш.

Приятного аппетита!

