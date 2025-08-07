Когда хлопот и так хватает: готовим ленивый кебаб с Эктором – сытая семья за считанные минуты
- Ленивый кебаб от Эктора – это настоящая находка, когда нет времени и сил долго что-то готовить.
- Для него можно использовать как говядину, так и свинину.
Кебаб – это блюдо, которое нравится всем и всегда. А когда день выдался тяжелым, то лучшего решения для сытой семейной трапезы не найдешь.
Когда сил нет – не стоит мучить себя изнурительными манипуляциями на кухне. Впрочем, кебаб всегда уместен, поэтому всегда стоит иметь под рукой рецепт, который порадует вкусом и сытостью. 24 Канал советует сохранить способ приготовления ленивого кебаба от знаменитого Эктора.
Как приготовить ленивый кебаб?
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 500 граммов фарша;
– 1 лук;
– горсть кинзы или петрушки;
– соль, сухой чеснок и копченая паприка по вкусу;
– 2 лаваша;
– 1 помидор;
– 1 сладкий перец;
– 1 столовая ложка растительного масла.
Приготовление:
- Добавьте к фаршу все сухие ингредиенты и хорошо перемешайте.
- Выкладываем фарш на застеленный пергаментом противень и распределяем в виде полосок.
- На край противня выкладываем нарезанные помидоры и перец, сбрызгиваем маслом.
- Запекаем 20 минут при 220 градусах.
- Выкладываем все с нарезанным луком на лаваш.
Приятного аппетита!
