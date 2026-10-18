Гаряче пряне вино асоціюється із затишними зимовими вечорами, ароматом цитрусів і атмосферою європейських різдвяних ярмарків. Проте домашній напій нерідко розчаровує: замість благородного оксамитового смаку виходить або кислий спиртовий узвар, або каламутна рідина з гірким осадом.

Головний секрет справжнього класичного глінтвейну полягає не в дорогому вині, а в контролі температури та правильній підготовці спецій. Якщо дати вину закипіти, алкоголь моментально випарується, а тонкі фруктові ноти зникнуть, залишивши лише плоску терпкість. Як приготувати глінтвейн? Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 750 мілілітрів сухого або напівсухого вина;

– 1 соковитий апельсин;

– 1 яблуко;

– 2 – 3 столові ложки меду;

– 80 – 100 мілілітрів чистої води;

прянощі (виключно цілі, не мелені):

– 2 палички кориці;

– 4 – 5 бутонів гвоздики;

– 2 зірочки бодяну;

– 3 зерна кардамону;

– дрібка мускатного горіха. Приготування: Ніколи не використовуйте мелену корицю чи порошкові прянощі з пакетиків: вони роблять вино каламутним, осідають неприємним пилом на зубах і дають надмірну гіркоту. Спершу приготуйте пряну основу: у невеликий сотейник налийте приблизно сто мілілітрів води, додайте палички кориці, зірочки бодяну, бутони гвоздики, розчавлений кардамон і дрібку мускатного горіха. Доведіть суміш до кипіння на помірному вогні та проваріть дві хвилини. Зніміть сотейник із плити, накрийте кришкою та дайте настоятися приблизно десять хвилин: вода набагато краще за спирт витягує з цілих спецій ефірні олії, не перепалюючи їх. Апельсин і яблуко ретельно помийте гарячою водою, щоб змити захисний восковий шар. Наріжте фрукти кружальцями або великими скибочками прямо зі шкіркою, видаливши насіння. У широку каструлю з товстим дном перелийте пляшку червоного вина, процідіть туди крізь сито підготовлений пряний настій і викладіть нарізані яблука з апельсином. Поставте ємність на мінімальний вогонь і повільно прогрівайте напій. Найважливіший технологічний момент: температура вина в жодному разі не повинна перевищувати 70 – 75 п'ять градусів. Щойно над поверхнею з'явиться густа біла пара та перші дрібні бульбашки біля стінок каструлі, негайно вимикайте вогонь. Кипіння руйнує структуру вина та зводить нанівець алкогольний баланс. Після зняття з вогню додайте у гаряче вино мед або цукор і обережно перемішайте до повного розчинення. Щільно накрийте каструлю кришкою, за бажанням укутайте рушником і залиште відпочити на 10 – 15 хвилин. За цей час напій насититься фруктовими соками та стане округлим і гармонійним. Подавайте глінтвейн гарячим у високих прозорих келихах із товстого скла або керамічних горнятках, прикрасивши скибочкою свіжого апельсина та цілою паличкою кориці.