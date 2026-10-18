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18 жовтня, 20:27
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Зігріє краще за будь-який чай: рецепт справжнього зимового глінтвейну за всіма правилами винарів

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Гаряче пряне вино асоціюється із затишними зимовими вечорами, ароматом цитрусів і атмосферою європейських різдвяних ярмарків. Проте домашній напій нерідко розчаровує: замість благородного оксамитового смаку виходить або кислий спиртовий узвар, або каламутна рідина з гірким осадом.

Головний секрет справжнього класичного глінтвейну полягає не в дорогому вині, а в контролі температури та правильній підготовці спецій. Якщо дати вину закипіти, алкоголь моментально випарується, а тонкі фруктові ноти зникнуть, залишивши лише плоску терпкість. 

Як приготувати глінтвейн?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти:
– 750 мілілітрів сухого або напівсухого вина;
– 1 соковитий апельсин; 
– 1 яблуко;
– 2 – 3 столові ложки меду;
– 80 – 100 мілілітрів чистої води;
прянощі (виключно цілі, не мелені): 
– 2 палички кориці;
– 4 – 5 бутонів гвоздики; 
– 2 зірочки бодяну;
– 3 зерна кардамону;
– дрібка мускатного горіха.

Приготування: 

  1. Ніколи не використовуйте мелену корицю чи порошкові прянощі з пакетиків: вони роблять вино каламутним, осідають неприємним пилом на зубах і дають надмірну гіркоту.
  2. Спершу приготуйте пряну основу: у невеликий сотейник налийте приблизно сто мілілітрів води, додайте палички кориці, зірочки бодяну, бутони гвоздики, розчавлений кардамон і дрібку мускатного горіха.
  3. Доведіть суміш до кипіння на помірному вогні та проваріть дві хвилини.
  4. Зніміть сотейник із плити, накрийте кришкою та дайте настоятися приблизно десять хвилин: вода набагато краще за спирт витягує з цілих спецій ефірні олії, не перепалюючи їх.
  5. Апельсин і яблуко ретельно помийте гарячою водою, щоб змити захисний восковий шар.
  6. Наріжте фрукти кружальцями або великими скибочками прямо зі шкіркою, видаливши насіння.
  7. У широку каструлю з товстим дном перелийте пляшку червоного вина, процідіть туди крізь сито підготовлений пряний настій і викладіть нарізані яблука з апельсином.
  8. Поставте ємність на мінімальний вогонь і повільно прогрівайте напій.
  9. Найважливіший технологічний момент: температура вина в жодному разі не повинна перевищувати 70 – 75 п'ять градусів.
  10. Щойно над поверхнею з'явиться густа біла пара та перші дрібні бульбашки біля стінок каструлі, негайно вимикайте вогонь. Кипіння руйнує структуру вина та зводить нанівець алкогольний баланс.
  11. Після зняття з вогню додайте у гаряче вино мед або цукор і обережно перемішайте до повного розчинення.
  12. Щільно накрийте каструлю кришкою, за бажанням укутайте рушником і залиште відпочити на 10 – 15 хвилин. За цей час напій насититься фруктовими соками та стане округлим і гармонійним.
  13. Подавайте глінтвейн гарячим у високих прозорих келихах із товстого скла або керамічних горнятках, прикрасивши скибочкою свіжого апельсина та цілою паличкою кориці.

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