Зігріє краще за будь-який чай: рецепт справжнього зимового глінтвейну за всіма правилами винарів
Гаряче пряне вино асоціюється із затишними зимовими вечорами, ароматом цитрусів і атмосферою європейських різдвяних ярмарків. Проте домашній напій нерідко розчаровує: замість благородного оксамитового смаку виходить або кислий спиртовий узвар, або каламутна рідина з гірким осадом.
Головний секрет справжнього класичного глінтвейну полягає не в дорогому вині, а в контролі температури та правильній підготовці спецій. Якщо дати вину закипіти, алкоголь моментально випарується, а тонкі фруктові ноти зникнуть, залишивши лише плоску терпкість.
Як приготувати глінтвейн?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 750 мілілітрів сухого або напівсухого вина;
– 1 соковитий апельсин;
– 1 яблуко;
– 2 – 3 столові ложки меду;
– 80 – 100 мілілітрів чистої води;
прянощі (виключно цілі, не мелені):
– 2 палички кориці;
– 4 – 5 бутонів гвоздики;
– 2 зірочки бодяну;
– 3 зерна кардамону;
– дрібка мускатного горіха.
Приготування:
- Ніколи не використовуйте мелену корицю чи порошкові прянощі з пакетиків: вони роблять вино каламутним, осідають неприємним пилом на зубах і дають надмірну гіркоту.
- Спершу приготуйте пряну основу: у невеликий сотейник налийте приблизно сто мілілітрів води, додайте палички кориці, зірочки бодяну, бутони гвоздики, розчавлений кардамон і дрібку мускатного горіха.
- Доведіть суміш до кипіння на помірному вогні та проваріть дві хвилини.
- Зніміть сотейник із плити, накрийте кришкою та дайте настоятися приблизно десять хвилин: вода набагато краще за спирт витягує з цілих спецій ефірні олії, не перепалюючи їх.
- Апельсин і яблуко ретельно помийте гарячою водою, щоб змити захисний восковий шар.
- Наріжте фрукти кружальцями або великими скибочками прямо зі шкіркою, видаливши насіння.
- У широку каструлю з товстим дном перелийте пляшку червоного вина, процідіть туди крізь сито підготовлений пряний настій і викладіть нарізані яблука з апельсином.
- Поставте ємність на мінімальний вогонь і повільно прогрівайте напій.
- Найважливіший технологічний момент: температура вина в жодному разі не повинна перевищувати 70 – 75 п'ять градусів.
- Щойно над поверхнею з'явиться густа біла пара та перші дрібні бульбашки біля стінок каструлі, негайно вимикайте вогонь. Кипіння руйнує структуру вина та зводить нанівець алкогольний баланс.
- Після зняття з вогню додайте у гаряче вино мед або цукор і обережно перемішайте до повного розчинення.
- Щільно накрийте каструлю кришкою, за бажанням укутайте рушником і залиште відпочити на 10 – 15 хвилин. За цей час напій насититься фруктовими соками та стане округлим і гармонійним.
- Подавайте глінтвейн гарячим у високих прозорих келихах із товстого скла або керамічних горнятках, прикрасивши скибочкою свіжого апельсина та цілою паличкою кориці.