Главный секрет настоящего классического глинтвейна заключается не в дорогом вине, а в контроле температуры и правильной подготовке специй. Если дать вину закипеть, алкоголь мгновенно испарится, а тонкие фруктовые нотки исчезнут, оставив лишь плоскую терпкость.
Как приготовить глинтвейн?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 750 миллилитров сухого или полусухого вина;
– 1 сочный апельсин;
– 1 яблоко;
– 2 – 3 столовые ложки меда;
– 80 – 100 миллилитров чистой воды;
специи (только целые, не молотые):
– 2 палочки корицы;
– 4 – 5 бутонов гвоздики;
– 2 звездочки бадьяна;
– 3 зерна кардамона (слегка раздавленные);
– щепотка мускатного ореха.
Приготовление:
- Никогда не используйте молотую корицу или порошковые пряности из пакетиков: они делают вино мутным, оседают неприятной пылью на зубах и придают чрезмерную горечь.
- Сначала приготовьте пряную основу: в небольшой сотейник налейте примерно сто миллилитров воды, добавьте палочки корицы, звездочки бадьяна, бутоны гвоздики, раздавленный кардамон и щепотку мускатного ореха.
- Доведите смесь до кипения на умеренном огне и проварите две минуты.
- Снимите сотейник с плиты, накройте крышкой и дайте настояться примерно десять минут: вода гораздо лучше спирта извлекает из цельных специй эфирные масла, не пережигая их.
- Апельсин и яблоко тщательно вымойте горячей водой, чтобы смыть защитный восковой слой.
- Нарежьте фрукты кружочками или большими ломтиками прямо с кожурой, удалив семена.
- В широкую кастрюлю с толстым дном перелейте бутылку красного вина, процедите туда через сито приготовленный пряный настой и выложите нарезанные яблоки с апельсином.
- Поставьте емкость на минимальный огонь и медленно прогревайте напиток.
- Самый важный технологический момент: температура вина ни в коем случае не должна превышать 70–75 градусов.
- Только что над поверхностью появится густой белый пар и первые мелкие пузырьки у стенок кастрюли, немедленно выключите огонь. Кипение разрушает структуру вина и сводит на нет алкогольный баланс.
- После снятия с огня добавьте в горячее вино мед или сахар и осторожно перемешайте до полного растворения.
- Плотно накройте кастрюлю крышкой, по желанию укутайте полотенцем и оставьте настаиваться на 10–15 минут. За это время напиток насытится фруктовыми соками и станет округлым и гармоничным.
- Подавайте глинтвейн горячим в высоких прозрачных бокалах из толстого стекла или керамических чашечках, украсив долькой свежего апельсина и целой палочкой корицы.