Главный секрет настоящего классического глинтвейна заключается не в дорогом вине, а в контроле температуры и правильной подготовке специй. Если дать вину закипеть, алкоголь мгновенно испарится, а тонкие фруктовые нотки исчезнут, оставив лишь плоскую терпкость.

Как приготовить глинтвейн?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 750 миллилитров сухого или полусухого вина;

– 1 сочный апельсин;

– 1 яблоко;

– 2 – 3 столовые ложки меда;

– 80 – 100 миллилитров чистой воды;

специи (только целые, не молотые):

– 2 палочки корицы;

– 4 – 5 бутонов гвоздики;

– 2 звездочки бадьяна;

– 3 зерна кардамона (слегка раздавленные);

– щепотка мускатного ореха.

Приготовление: