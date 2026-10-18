Головний секрет справжнього класичного глінтвейну полягає не в дорогому вині, а в контролі температури та правильній підготовці спецій. Якщо дати вину закипіти, алкоголь моментально випарується, а тонкі фруктові ноти зникнуть, залишивши лише плоску терпкість.

Як приготувати глінтвейн?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 750 мілілітрів сухого або напівсухого вина;

– 1 соковитий апельсин;

– 1 яблуко;

– 2 – 3 столові ложки меду;

– 80 – 100 мілілітрів чистої води;

прянощі (виключно цілі, не мелені):

– 2 палички кориці;

– 4 – 5 бутонів гвоздики;

– 2 зірочки бодяну;

– 3 зерна кардамону;

– дрібка мускатного горіха.

Приготування: