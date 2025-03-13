Дотримуємося традицій: в які дні Великого посту можна їсти рибу

Великий піст накладає на нас певні обмеження у харчуванні. Так, із сучасними рецептами це зовсім не проблема, однак ненароком можна порушити піст через незнання.

Згідно з церковними правилами, Великий піст є строгим, тому потрібно відмовитися не лише від м'яса, а й інших продуктів тваринного походження. Однак є дні, коли дозволено вживати рибу, хоч їх і не так багато, розповідає 24 Канал.

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Коли можна їсти рибу

Рибу на Великий піст можна лише на великі свята. Зокрема, на Благовіщення Діви Марії (25 березня) та Вербну неділю (13 квітня). На ці свята можна дозволити собі рибу та рибні страви, а на Лазареву суботу можна вживати рибну ікру.

В піст рибу можна їсти тільки на великі свята / Фото Freepik

Втім, споживаючи рибу, варто пам'ятати, що піст – це насамперед про дисципліну та духовність, тому обирати потрібно нежирні види. В цей період важливо дотримуватися правил, щоб максимально поринути у духовні пошуки.

Чому в піст не можна їсти рибу

З давніх-давен Великодній піст був строгим, було заведено обмежувати себе у всіх продуктах тваринного походження. Для декого дозволяли послаблення, як-от вагітних жінок або дітей, а зараз дотримання посту – справа кожного.

Обмеження в їжі тваринного походження асоціювалося з духовною строгістю та практиками, тому не дивно, що риба увійшла в перелік продуктів, які не споживають у піст. Також, оскільки піст припадає на весну, були повір'я та прикмети про те, що нас час посту не варто користуватися тваринними дарами природи, і тоді вона віддячить не тільки достатком м'яса, а й урожаєм.

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