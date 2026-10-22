Королівська шарлотка з сирним кремом: як приготувати ресторанний десерт в одній формі без коржів

Класична яблучна шарлотка – беззаперечна класика домашньої випічки, але навіть найпухкіший бісквіт часом здається надто передбачуваним і сухуватим. Королівська версія повністю змінює враження про страву: завдяки додаванню делікатного сирного шару звичайний пиріг набуває текстури й смаку вишуканого листкового торта.

Усі шари збираються одразу в одній формі, тому стояти годинами біля духовки та випікати окремі коржі не доведеться. Під час випікання карамелізовані яблука з корицею віддають сік, сирна маса стає схожою на суфле, а бісквіт підіймається навколо них пишною золотавою хмаринкою, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати королівську шарлотку?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

для бісквітного тіста:

– 3 яйця;

– 150 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– дрібка солі;

– 100 мілілітрів рафінованої олії;

– 100 мілілітрів молока;

– 250 грамів борошна;

– 10 грамів розпушувача;

для сирної кремової начинки:

– 250 грамів мʼякого кисломолочного сиру;

– 1 яйце;

– 40 грамів цукру;

– 10 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 5 грамів ванільного цукру;

для карамельної яблучної начинки:

– 400 грамів чищених яблук;

– 3 столові ложки цукру;

– пів чайної ложки меленої кориці;

– цукрова пудра для декору.

Приготування: