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22 жовтня, 15:30
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Королівська шарлотка з сирним кремом: як приготувати ресторанний десерт в одній формі без коржів

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Класична яблучна шарлотка – беззаперечна класика домашньої випічки, але навіть найпухкіший бісквіт часом здається надто передбачуваним і сухуватим. Королівська версія повністю змінює враження про страву: завдяки додаванню делікатного сирного шару звичайний пиріг набуває текстури й смаку вишуканого листкового торта.

Усі шари збираються одразу в одній формі, тому стояти годинами біля духовки та випікати окремі коржі не доведеться. Під час випікання карамелізовані яблука з корицею віддають сік, сирна маса стає схожою на суфле, а бісквіт підіймається навколо них пишною золотавою хмаринкою, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати королівську шарлотку? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
для бісквітного тіста: 
– 3 яйця;
– 150 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– дрібка солі;
– 100 мілілітрів рафінованої олії;
– 100 мілілітрів молока;
– 250 грамів борошна;
– 10 грамів розпушувача;
для сирної кремової начинки: 
– 250 грамів мʼякого кисломолочного сиру;
– 1 яйце;
– 40 грамів цукру;
– 10 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 5 грамів ванільного цукру;
для карамельної яблучної начинки: 
– 400 грамів чищених яблук;
– 3 столові ложки цукру;
– пів чайної ложки меленої кориці;
– цукрова пудра для декору. 

Приготування: 

  1. Яйця розбийте в глибоку миску, всипте сіль, звичайний та ванільний цукор.
  2. Збивайте міксером на високих обертах протягом 4 – 5 хвилин до утворення білої, щільної та повітряної піни. Не вимикаючи міксер, тонкою цівкою влийте олію та молоко, перемішуючи на низькій швидкості.
  3. Просійте борошно разом із розпушувачем і акуратно вимішайте лопаткою або вінчиком до отримання гладкого тіста без найменших грудочок.
  4. Яблука очистьте від шкірки та насіннєвих коробок, натріть на грубій тертці або наріжте дрібними кубиками й перекладіть на суху розігріту сковороду.
  5. Тушкуйте на помірному вогні близько 5 хвилин, періодично помішуючи, щоб випарувався зайвий сік.
  6. Всипте цукор і корицю, прогрійте ще 3 – 4 хвилини до появи карамельного аромату, зніміть із плити та дайте масі повністю охолонути.
  7. До кисломолочного сиру додайте яйце, цукор, кукурудзяний крохмаль і ванільний цукор.
  8. Перебийте все занурювальним блендером до абсолютно однорідної шовковистої консистенції без зернистості.
  9. Дно та бортики форми для випікання застеліть пергаментним папером.
  10. Вилийте бісквітне тісто та рівномірно розрівняйте його лопаткою по всій поверхні.
  11. Зверху ложкою розкладіть охолоджену яблучну начинку, а в проміжках між яблуками акуратними острівцями викладіть сирний крем.
  12. Поставте форму в попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 35 – 40 хвилин.
  13. Випікайте до впевненого рум'яного кольору, а готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою – проколюйте саме ділянки бісквіта, оскільки сирна частина залишатиметься вологою до охолодження.
  14. Дістаньте пиріг із духовки, залиште у формі на 15 – 20 хвилин, щоб стабілізувалися шари, після чого перекладіть на решітку.
  15. Перед подачею присипте поверхню тонким шаром цукрової пудри та розріжте на порційні шматочки.

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