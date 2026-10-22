Усі шари збираються одразу в одній формі, тому стояти годинами біля духовки та випікати окремі коржі не доведеться. Під час випікання карамелізовані яблука з корицею віддають сік, сирна маса стає схожою на суфле, а бісквіт підіймається навколо них пишною золотавою хмаринкою, розповідає портал "Господинька".
Як приготувати королівську шарлотку?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
для бісквітного тіста:
– 3 яйця;
– 150 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– дрібка солі;
– 100 мілілітрів рафінованої олії;
– 100 мілілітрів молока;
– 250 грамів борошна;
– 10 грамів розпушувача;
для сирної кремової начинки:
– 250 грамів мʼякого кисломолочного сиру;
– 1 яйце;
– 40 грамів цукру;
– 10 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 5 грамів ванільного цукру;
для карамельної яблучної начинки:
– 400 грамів чищених яблук;
– 3 столові ложки цукру;
– пів чайної ложки меленої кориці;
– цукрова пудра для декору.
Приготування:
- Яйця розбийте в глибоку миску, всипте сіль, звичайний та ванільний цукор.
- Збивайте міксером на високих обертах протягом 4 – 5 хвилин до утворення білої, щільної та повітряної піни. Не вимикаючи міксер, тонкою цівкою влийте олію та молоко, перемішуючи на низькій швидкості.
- Просійте борошно разом із розпушувачем і акуратно вимішайте лопаткою або вінчиком до отримання гладкого тіста без найменших грудочок.
- Яблука очистьте від шкірки та насіннєвих коробок, натріть на грубій тертці або наріжте дрібними кубиками й перекладіть на суху розігріту сковороду.
- Тушкуйте на помірному вогні близько 5 хвилин, періодично помішуючи, щоб випарувався зайвий сік.
- Всипте цукор і корицю, прогрійте ще 3 – 4 хвилини до появи карамельного аромату, зніміть із плити та дайте масі повністю охолонути.
- До кисломолочного сиру додайте яйце, цукор, кукурудзяний крохмаль і ванільний цукор.
- Перебийте все занурювальним блендером до абсолютно однорідної шовковистої консистенції без зернистості.
- Дно та бортики форми для випікання застеліть пергаментним папером.
- Вилийте бісквітне тісто та рівномірно розрівняйте його лопаткою по всій поверхні.
- Зверху ложкою розкладіть охолоджену яблучну начинку, а в проміжках між яблуками акуратними острівцями викладіть сирний крем.
- Поставте форму в попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 35 – 40 хвилин.
- Випікайте до впевненого рум'яного кольору, а готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою – проколюйте саме ділянки бісквіта, оскільки сирна частина залишатиметься вологою до охолодження.
- Дістаньте пиріг із духовки, залиште у формі на 15 – 20 хвилин, щоб стабілізувалися шари, після чого перекладіть на решітку.
- Перед подачею присипте поверхню тонким шаром цукрової пудри та розріжте на порційні шматочки.