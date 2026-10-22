Все слои выкладываются сразу в одну форму, поэтому не придется часами стоять у духовки и выпекать отдельные коржи. Во время выпекания карамелизованные яблоки с корицей отдают сок, творожная масса становится похожей на суфле, а бисквит поднимается вокруг них пышным золотистым облачком, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить королевскую шарлотку?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

для бисквитного теста:

– 3 яйца;

– 150 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– щепотка соли;

– 100 миллилитров рафинированного масла;

– 100 миллилитров молока;

– 250 граммов муки;

– 10 граммов разрыхлителя;

для творожной кремовой начинки:

– 250 граммов мягкого творога;

– 1 яйцо;

– 40 граммов сахара;

– 10 граммов кукурузного крахмала;

– 5 граммов ванильного сахара;

для карамельной яблочной начинки:

– 400 граммов очищенных яблок;

– 3 столовые ложки сахара;

– половина чайной ложки молотой корицы;

– сахарная пудра для украшения.

Приготовление: