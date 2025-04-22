Укр Рус
Новини Смачно Салати і закуски Крабовий по-новому: рецепт улюбленого салату з оригінальним інгредієнтом
22 квітня, 12:09
1

Крабовий по-новому: рецепт улюбленого салату з оригінальним інгредієнтом

Марта Касіянчук

Крабовий салат залишається популярною стравою серед багатьох. Хоча традиційних рецептів існує безліч, додавання оригінальних інгредієнтів до класичної основи може запропонувати новий смак улюбленого салату.

24 Канал з посиланням на Instagram @polli_cooking ділиться рецептом дуже смачного салату з крабових паличок із зеленою цибулею, огірками та яйцями.

Читайте також Гості будуть в захваті: швидка та елегантна м'ясна закуска на Великдень

Крабовий салат з оригінальним інгредієнтом

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2

Інгредієнти:
– 150 грамів крабових паличок;
– 1 огірок;
– 3 – 4 столові ложки кукурудзи;
– 2 яйця;
– зелена цибуля;
– 2 столові ложки майонезу;
– сіль, перець – на смак.

Як приготувати салат: дивіться відео

Приготування:

  1. Крабові палички, огірок та яйця наріжте кубиками.
     
  2. Додайте солодку кукурудзу та зелену цибулю.
     
  3. Заправте майонезом, посоліть і поперчіть до свого смаку. Можете подавати одразу до столу.

Смачного!

Теж приготуйте: салат Цезар з креветками.