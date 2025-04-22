22 квітня, 12:09
Крабовий по-новому: рецепт улюбленого салату з оригінальним інгредієнтом
Крабовий салат залишається популярною стравою серед багатьох. Хоча традиційних рецептів існує безліч, додавання оригінальних інгредієнтів до класичної основи може запропонувати новий смак улюбленого салату.
24 Канал з посиланням на Instagram @polli_cooking ділиться рецептом дуже смачного салату з крабових паличок із зеленою цибулею, огірками та яйцями.
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Крабовий салат з оригінальним інгредієнтом
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 150 грамів крабових паличок;
– 1 огірок;
– 3 – 4 столові ложки кукурудзи;
– 2 яйця;
– зелена цибуля;
– 2 столові ложки майонезу;
– сіль, перець – на смак.
Як приготувати салат: дивіться відео
Приготування:
- Крабові палички, огірок та яйця наріжте кубиками.
- Додайте солодку кукурудзу та зелену цибулю.
- Заправте майонезом, посоліть і поперчіть до свого смаку. Можете подавати одразу до столу.
Смачного!
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