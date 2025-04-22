Крабовий по-новому: рецепт улюбленого салату з оригінальним інгредієнтом

Крабовий салат залишається популярною стравою серед багатьох. Хоча традиційних рецептів існує безліч, додавання оригінальних інгредієнтів до класичної основи може запропонувати новий смак улюбленого салату.

24 Канал з посиланням на Instagram @polli_cooking ділиться рецептом дуже смачного салату з крабових паличок із зеленою цибулею, огірками та яйцями. Читайте також Гості будуть в захваті: швидка та елегантна м'ясна закуска на Великдень Крабовий салат з оригінальним інгредієнтом Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2 Інгредієнти:

– 150 грамів крабових паличок;

– 1 огірок;

– 3 – 4 столові ложки кукурудзи;

– 2 яйця;

– зелена цибуля;

– 2 столові ложки майонезу;

– сіль, перець – на смак. Як приготувати салат: дивіться відео Приготування: Крабові палички, огірок та яйця наріжте кубиками.

Додайте солодку кукурудзу та зелену цибулю.

Заправте майонезом, посоліть і поперчіть до свого смаку. Можете подавати одразу до столу. Смачного! Теж приготуйте: салат Цезар з креветками.