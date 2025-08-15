15 серпня, 18:56
Навіть діти його обожнюють: готуємо ароматний суп-пюре з броколі
Основні тези
- Суп-пюре з броколі обожнюють навіть діти.
Він простий у приготуванні й не потребує складних інгредієнтів.
Ароматний овочевий крем-суп розвантажить організм та подарує чудові емоції. Він виходить таким смачним, що навіть діти їдять його з приголомшливою швидкістю.
Крем-суп – це завжди гарна ідея, а з броколі це ще й справжній вітамінний заряд, якого не цураються навіть діти. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом порталу Shuba.
Як приготувати крем-суп з броколі?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів броколі;
– 200 грамів картоплі;
– 150 мілілітрів молока;
– 700 мілілітрів води;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Промийте броколі, відокремивши суцвіття від стебел.
- Покладіть їх у велику миску з водою та добре прополощіть.
- Картоплю очистіть і наріжте невеликими кубиками.
- Перекладіть у каструлю разом із броколі, додайте сіль і перець, залийте водою та поставте варитися. Поки овочі готуються, займіться грінками.
- Коли картопля та броколі розм’якшаться, злийте частину води, залишивши її врівень з овочами.
- Долийте молоко, доведіть до кипіння, вимкніть вогонь і збийте суп занурювальним блендером до кремової консистенції.
- Подавайте крем-суп у глибоких тарілках або креманках, щедро посипавши грінками.
Смачного!
