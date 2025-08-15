Укр Рус
15 серпня, 18:56
2

Навіть діти його обожнюють: готуємо ароматний суп-пюре з броколі

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Суп-пюре з броколі обожнюють навіть діти. 

  • Він простий у приготуванні й не потребує складних інгредієнтів. 

     

Ароматний овочевий крем-суп розвантажить організм та подарує чудові емоції. Він виходить таким смачним, що навіть діти їдять його з приголомшливою швидкістю.

Крем-суп – це завжди гарна ідея, а з броколі це ще й справжній вітамінний заряд, якого не цураються навіть діти. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом порталу Shuba

Як приготувати крем-суп з броколі? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 500 грамів броколі;
– 200 грамів картоплі;
– 150 мілілітрів молока;
– 700 мілілітрів води;
– сіль та перець до смаку.

Приготування

  1. Промийте броколі, відокремивши суцвіття від стебел.
  2. Покладіть їх у велику миску з водою та добре прополощіть.
  3. Картоплю очистіть і наріжте невеликими кубиками.
  4. Перекладіть у каструлю разом із броколі, додайте сіль і перець, залийте водою та поставте варитися. Поки овочі готуються, займіться грінками.
  5. Коли картопля та броколі розм’якшаться, злийте частину води, залишивши її врівень з овочами.
  6. Долийте  молоко, доведіть до кипіння, вимкніть вогонь і збийте суп занурювальним блендером до кремової консистенції.
  7. Подавайте крем-суп у глибоких тарілках або креманках, щедро посипавши грінками.

Смачного!

