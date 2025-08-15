Ароматний овочевий крем-суп розвантажить організм та подарує чудові емоції. Він виходить таким смачним, що навіть діти їдять його з приголомшливою швидкістю.

Крем-суп – це завжди гарна ідея, а з броколі це ще й справжній вітамінний заряд, якого не цураються навіть діти. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом порталу Shuba.

Читайте також Усе зрозуміло ще біля вітрини: як визначити, чи свіже мʼясо

Як приготувати крем-суп з броколі?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів броколі;

– 200 грамів картоплі;

– 150 мілілітрів молока;

– 700 мілілітрів води;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Промийте броколі, відокремивши суцвіття від стебел. Покладіть їх у велику миску з водою та добре прополощіть. Картоплю очистіть і наріжте невеликими кубиками. Перекладіть у каструлю разом із броколі, додайте сіль і перець, залийте водою та поставте варитися. Поки овочі готуються, займіться грінками. Коли картопля та броколі розм’якшаться, злийте частину води, залишивши її врівень з овочами. Долийте молоко, доведіть до кипіння, вимкніть вогонь і збийте суп занурювальним блендером до кремової консистенції. Подавайте крем-суп у глибоких тарілках або креманках, щедро посипавши грінками.

Смачного!

Український огірочник – чудовий суп з давньою історією. Він смачніший за традиційні солянку та розсольник.