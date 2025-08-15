15 августа, 18:57
Даже дети его обожают: готовим ароматный суп-пюре из брокколи
Основні тези
- Суп-пюре из брокколи обожают даже дети.
Он прост в приготовлении и не требует сложных ингредиентов.
Ароматный овощной крем-суп разгрузит организм и подарит замечательные эмоции. Он получается таким вкусным, что даже дети едят его с потрясающей скоростью.
Крем-суп – это всегда хорошая идея, а с брокколи это еще и настоящий витаминный заряд, которого не чураются даже дети. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту портала Shuba.
Как приготовить крем-суп из брокколи?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов брокколи;
– 200 граммов картофеля;
– 150 миллилитров молока;
– 700 миллилитров воды;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Промойте брокколи, отделив соцветия от стеблей.
- Положите их в большую миску с водой и хорошо прополощите.
- Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками.
- Переложите в кастрюлю вместе с брокколи, добавьте соль и перец, залейте водой и поставьте вариться. Пока овощи готовятся, займитесь гренками.
- Когда картофель и брокколи размякнут, слейте часть воды, оставив ее вровень с овощами.
- Долейте молоко, доведите до кипения, выключите огонь и взбейте суп погружным блендером до кремовой консистенции.
- Подавайте крем-суп в глубоких тарелках или креманках, щедро посыпав гренками.
Приятного аппетита!
