15 августа, 18:57
2

Даже дети его обожают: готовим ароматный суп-пюре из брокколи

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Суп-пюре из брокколи обожают даже дети.

  • Он прост в приготовлении и не требует сложных ингредиентов.

     

Ароматный овощной крем-суп разгрузит организм и подарит замечательные эмоции. Он получается таким вкусным, что даже дети едят его с потрясающей скоростью.

Крем-суп – это всегда хорошая идея, а с брокколи это еще и настоящий витаминный заряд, которого не чураются даже дети. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту портала Shuba.

Как приготовить крем-суп из брокколи?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 500 граммов брокколи;
– 200 граммов картофеля;
– 150 миллилитров молока;
– 700 миллилитров воды;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Промойте брокколи, отделив соцветия от стеблей.
  2. Положите их в большую миску с водой и хорошо прополощите.
  3. Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками.
  4. Переложите в кастрюлю вместе с брокколи, добавьте соль и перец, залейте водой и поставьте вариться. Пока овощи готовятся, займитесь гренками.
  5. Когда картофель и брокколи размякнут, слейте часть воды, оставив ее вровень с овощами.
  6. Долейте молоко, доведите до кипения, выключите огонь и взбейте суп погружным блендером до кремовой консистенции.
  7. Подавайте крем-суп в глубоких тарелках или креманках, щедро посыпав гренками.

Приятного аппетита!

