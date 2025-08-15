Крем-суп – это всегда хорошая идея, а с брокколи это еще и настоящий витаминный заряд, которого не чураются даже дети. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту портала Shuba.

Как приготовить крем-суп из брокколи?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов брокколи;

– 200 граммов картофеля;

– 150 миллилитров молока;

– 700 миллилитров воды;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Промойте брокколи, отделив соцветия от стеблей. Положите их в большую миску с водой и хорошо прополощите. Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками. Переложите в кастрюлю вместе с брокколи, добавьте соль и перец, залейте водой и поставьте вариться. Пока овощи готовятся, займитесь гренками. Когда картофель и брокколи размякнут, слейте часть воды, оставив ее вровень с овощами. Долейте молоко, доведите до кипения, выключите огонь и взбейте суп погружным блендером до кремовой консистенции. Подавайте крем-суп в глубоких тарелках или креманках, щедро посыпав гренками.

Приятного аппетита!

