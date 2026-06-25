Не просто тост із шинкою: крок-мадам перетворить сніданок на маленьке свято
Гарячий тост із сиром і шинкою часто рятує тоді, коли хочеться чогось ситного, але без довгого приготування. У цьому варіанті звичайний хліб швидко перетворюється на повноцінну страву завдяки соусу, рум’яній скоринці та яйцю зверху.
Цю французьку смакоиу зручно готувати на сніданок або швидкий перекус, коли вдома є кілька базових продуктів. Потрібно лише зібрати тост, запекти його до апетитної скоринки й додати яйце перед подачею, пише ANGE COOK.
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Як приготувати крок-мадам?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 10 грамів вершкового масла;
– 10 грамів борошна;
– 120 мілілітрів молока;
– сіль;
– перець;
– хліб;
– шинка;
– твердий сир;
– яйце.
Як приготувати такий особливий сніданок: дивіться відео
Приготування:
- Вершкове масло розтопіть у невеликому сотейнику або на сковороді.
- Додайте борошно й перемішайте, щоб вийшла однорідна основа для соусу.
- Поступово вливайте молоко невеликими порціями та постійно розмішуйте масу, щоб не було грудочок.
- Проваріть соус до загустіння, а наприкінці приправте сіллю та перцем.
- На шматок хліба викладіть частину соусу, зверху покладіть шинку, знову додайте трохи соусу й посипте тертим сиром.
- Поставте хліб у духовку, розігріту до 200 градусів, і запікайте 10 – 15 хвилин, доки зверху з’явиться рум’яна скоринка.
- Окремо підсмажте яйце та викладіть його на готовий гарячий тост.
Що таке крок мадам?
Крок мадам – це гарячий французький сендвіч із хліба, шинки, сиру та соусу бешамель, який запікають до рум’яної скоринки, а зверху подають із яйцем. Його вважають "жіночою" версією крок месьє – такого ж тоста, але без яйця.
Крок месьє з’явився у паризьких кафе ще на початку ХХ століття, а крок мадам став його ефектнішим продовженням. Назву часто пояснюють тим, що яйце зверху нагадувало жіночий капелюшок – деталь маленька, але саме вона зробила звичайний гарячий тост окремою французькою класикою.