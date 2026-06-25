Это французское лакомство удобно готовить на завтрак или в качестве быстрого перекуса, когда дома есть несколько основных продуктов. Нужно всего лишь собрать тост, запечь его до аппетитной корочки и добавить яйцо перед подачей, пишет ANGE COOK.

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Как приготовить кроке-мадам?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 10 граммов сливочного масла;

– 10 граммов муки;

– 120 миллилитров молока;

– соль;

– перец;

– хлеб;

– ветчина;

– твёрдый сыр;

– яйцо.

Как приготовить такой особенный завтрак: смотрите видео

Приготовление:

Растопите сливочное масло в небольшом сотейнике или на сковороде. Добавьте муку и перемешайте, чтобы получилась однородная основа для соуса. Постепенно влейте молоко небольшими порциями и постоянно размешивайте массу, чтобы не было комочков. Варите соус до загустения, а в конце приправьте солью и перцем. На кусок хлеба выложите часть соуса, сверху положите ветчину, снова добавьте немного соуса и посыпьте тертым сыром. Поставьте хлеб в духовку, разогретую до 200 градусов, и запекайте 10 – 15 минут, пока сверху не появится румяная корочка. Отдельно поджарьте яйцо и выложите его на готовый горячий тост.

Что такое "крок-мадам"?

Крок мадам – это горячий французский сэндвич из хлеба, ветчины, сыра и соуса бешамель, который запекают до появления румяной корочки, а сверху подают с яйцом. Его считают "женской" версией крок месье — такого же тоста, но без яйца.

Крок месье появился в парижских кафе ещё в начале ХХ века, а крок мадам стал его более эффектным продолжением. Название часто объясняют тем, что яйцо сверху напоминало женскую шляпку — деталь небольшая, но именно она превратила обычный горячий тост в отдельную французскую классику.