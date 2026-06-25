Это французское лакомство удобно готовить на завтрак или в качестве быстрого перекуса, когда дома есть несколько основных продуктов. Нужно всего лишь собрать тост, запечь его до аппетитной корочки и добавить яйцо перед подачей, пишет ANGE COOK.
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Как приготовить кроке-мадам?
- Время: 25 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 10 граммов сливочного масла;
– 10 граммов муки;
– 120 миллилитров молока;
– соль;
– перец;
– хлеб;
– ветчина;
– твёрдый сыр;
– яйцо.
Как приготовить такой особенный завтрак: смотрите видеоХотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Приготовление:
- Растопите сливочное масло в небольшом сотейнике или на сковороде.
- Добавьте муку и перемешайте, чтобы получилась однородная основа для соуса.
- Постепенно влейте молоко небольшими порциями и постоянно размешивайте массу, чтобы не было комочков.
- Варите соус до загустения, а в конце приправьте солью и перцем.
- На кусок хлеба выложите часть соуса, сверху положите ветчину, снова добавьте немного соуса и посыпьте тертым сыром.
- Поставьте хлеб в духовку, разогретую до 200 градусов, и запекайте 10 – 15 минут, пока сверху не появится румяная корочка.
- Отдельно поджарьте яйцо и выложите его на готовый горячий тост.
Что такое "крок-мадам"?
Крок мадам – это горячий французский сэндвич из хлеба, ветчины, сыра и соуса бешамель, который запекают до появления румяной корочки, а сверху подают с яйцом. Его считают "женской" версией крок месье — такого же тоста, но без яйца.
Крок месье появился в парижских кафе ещё в начале ХХ века, а крок мадам стал его более эффектным продолжением. Название часто объясняют тем, что яйцо сверху напоминало женскую шляпку — деталь небольшая, но именно она превратила обычный горячий тост в отдельную французскую классику.