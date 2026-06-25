Цю французьку смакоиу зручно готувати на сніданок або швидкий перекус, коли вдома є кілька базових продуктів. Потрібно лише зібрати тост, запекти його до апетитної скоринки й додати яйце перед подачею, пише ANGE COOK.

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Як приготувати крок-мадам?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 10 грамів вершкового масла;

– 10 грамів борошна;

– 120 мілілітрів молока;

– сіль;

– перець;

– хліб;

– шинка;

– твердий сир;

– яйце.

Як приготувати такий особливий сніданок: дивіться відео

Приготування:

Вершкове масло розтопіть у невеликому сотейнику або на сковороді. Додайте борошно й перемішайте, щоб вийшла однорідна основа для соусу. Поступово вливайте молоко невеликими порціями та постійно розмішуйте масу, щоб не було грудочок. Проваріть соус до загустіння, а наприкінці приправте сіллю та перцем. На шматок хліба викладіть частину соусу, зверху покладіть шинку, знову додайте трохи соусу й посипте тертим сиром. Поставте хліб у духовку, розігріту до 200 градусів, і запікайте 10 – 15 хвилин, доки зверху з’явиться рум’яна скоринка. Окремо підсмажте яйце та викладіть його на готовий гарячий тост.

Що таке крок мадам?

Крок мадам – це гарячий французький сендвіч із хліба, шинки, сиру та соусу бешамель, який запікають до рум’яної скоринки, а зверху подають із яйцем. Його вважають "жіночою" версією крок месьє – такого ж тоста, але без яйця.

Крок месьє з’явився у паризьких кафе ще на початку ХХ століття, а крок мадам став його ефектнішим продовженням. Назву часто пояснюють тим, що яйце зверху нагадувало жіночий капелюшок – деталь маленька, але саме вона зробила звичайний гарячий тост окремою французькою класикою.