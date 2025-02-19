19 лютого, 17:49
Ваші не зможуть відірватися: приготуйте на вечерю ці курячі стегна в медовій глазурі
Курячі стегенця, приготовані в духовці чи на сковороді, – фаворит серед любителів м'яса. Її золотисто-коричнева скоринка і чудовий аромат гарантують, що вона не затримається на вечірньому столі надовго.
Ніжні і ароматні курячі стегенця в меді вийдуть абсолютно у всіх. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на Storinka.
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Курячі стегна в духовці у медовому соусі
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 2 курячі стегенця;
– 4 зубчики часнику;
– 50 грамів оливкової олії;
– 5 столових ложок меду;
– 3 столові ложки соєвого соусу;
– 0,5 чайної ложки меленого імбиру;
– сіль, перець – до смаку.
Приготування:
- Змішайте інгредієнти для маринаду – мелений імбир, соєвий соус, мед, подрібнений часник. Додайте сіль та перець на смак.
- У маринаді замочіть курячі стегенця і залиште на 20 хвилин у холодильнику.
- Потім розігрійте духовку до 210 градусів. Викладіть м'ясо у форму для запікання та полийте залишками маринаду.
- Запікайте спочатку 25 хвилин з одного боку, потім переверніть стегна на інший бік і запікайте ще 15 хвилин. Наприкінці знову переверніть, запікайте 5 хвилин і вимкніть духовку. У стегенець має з'явитися золотиста скоринка.
Смачного!
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