Ваші не зможуть відірватися: приготуйте на вечерю ці курячі стегна в медовій глазурі

Курячі стегенця, приготовані в духовці чи на сковороді, – фаворит серед любителів м'яса. Її золотисто-коричнева скоринка і чудовий аромат гарантують, що вона не затримається на вечірньому столі надовго.

Ніжні і ароматні курячі стегенця в меді вийдуть абсолютно у всіх. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на Storinka. Читайте також Соковите, як ніколи: готуємо неймовірне куряче філе, як шеф Ярославський на своїй кухні Курячі стегна в духовці у медовому соусі Час: 1 година 10 хвилин

1 година 10 хвилин Порції: 2 Інгредієнти:

– 2 курячі стегенця;

– 4 зубчики часнику;

– 50 грамів оливкової олії;

– 5 столових ложок меду;

– 3 столові ложки соєвого соусу;

– 0,5 чайної ложки меленого імбиру;

– сіль, перець – до смаку. Приготування: Змішайте інгредієнти для маринаду – мелений імбир, соєвий соус, мед, подрібнений часник. Додайте сіль та перець на смак.

У маринаді замочіть курячі стегенця і залиште на 20 хвилин у холодильнику.

Потім розігрійте духовку до 210 градусів. Викладіть м'ясо у форму для запікання та полийте залишками маринаду.

Запікайте спочатку 25 хвилин з одного боку, потім переверніть стегна на інший бік і запікайте ще 15 хвилин. Наприкінці знову переверніть, запікайте 5 хвилин і вимкніть духовку. У стегенець має з'явитися золотиста скоринка. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і неймовірно смачні фаршировані гриби в беконі.