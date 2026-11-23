Кутя на Святвечір по-новому й за прадавньою традицією: 3 найкращі рецепти на всі смаки
Кутя – головна обрядова страва українського Святвечора, з якої традиційно починається різдвяна вечеря. Кожен готу її на свій смак – саме тому вона щоразу виходить особливою.
Попри тисячолітню історію, сьогодні в кожній родині її готують по-своєму: хтось береже автентичний бабусин рецепт із розтертим у макітрі маком та густим узваром, а хтось шукає швидші й оригінальніші варіанти з новими текстурами, щоб страву з задоволенням їли навіть наймолодші члени сім'ї. 24 Канал зібрав 3 перевірені рецепти куті на будь-який смак – від класичної пшеничної до вишуканої сучасної та ніжної дитячої.
Класична українська кутя з пшениці, маку та узвару
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
основа страви:
– 250 грамів шліфованої пшениці для куті;
– 750 мілілітрів питної води;
– 150 грамів сухого кондитерського маку;
– 100 грамів очищених волоських горіхів;
– 80 грамів світлих родзинок без кісточок;
для заправки:
– 3 столові ложки рідкого квіткового меду;
– 150 мілілітрів насиченого узвару із сухофруктів;
– 1 дрібка кам'яної солі.
Приготування:
- Пшеницю ретельно промийте до прозорої води, залийте холодною водою на 4 – 6 годин або на ніч, після чого злийте рідину, влийте 750 мілілітрів свіжої води, додайте дрібку солі та варіть на повільному вогні 50 – 60 хвилин до м'якості зерен.
- Мак залийте окропом на 30 хвилин, повністю злийте воду та розітріть зерна у блендері чи макітрі до появи білого "макового молочка".
- Родзинки запарте гарячою водою на 10 хвилин і обсушіть, а волоські горіхи підсушіть на сухій сковороді 3 хвилини й порубайте ножем.
- З'єднайте теплу пшеницю з маком, горіхами та родзинками, розчиніть мед у теплому узварі й заправте кутю до бажаної соковитості.
Сучасна кутя з булгуру з в'яленою вишнею, цукатами та цедрою
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
основа страви:
– 250 грамів крупного булгуру;
– 500 мілілітрів питної води;
– 100 грамів макової начинки або запареного розтертого маку;
– 70 грамів в'яленої вишні або журавлини;
– 60 грамів смаженого фундука або мигдалю;
– 50 грамів апельсинових цукатів;
для ароматної заправки:
– 3 столові ложки акацієвого меду;
– 100 мілілітрів свіжовичавленого апельсинового соку;
– 1 чайна ложка дрібно натертої цедри апельсина.
Приготування:
- Булгур промийте, залийте окропом у співвідношенні 1 до 2, накрийте кришкою та варіть на мінімальному вогні 15 – 18 хвилин, поки крупа не вбере всю воду й не стане розсипчастою, після чого повністю остудіть.
- В'ялену вишню залийте теплою водою на 10 хвилин і промокніть паперовим рушником, горіхи підрум'яньте на сухій сковороді та велико посічіть, а цукати наріжте дрібними кубиками.
- Змішайте остиглий булгур із маком, вишнею, горіхами, цукатами та апельсиновою цедрою, а перед подачею полийте сумішшю теплого меду та свіжого апельсинового соку.
Ніжна дитяча кутя з рису на мигдальному або вершковому молоці
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів круглозернистого або пропареного рису;
– 400 мілілітрів питної води;
– 150 мілілітрів мигдального або звичайного коров'ячого молока;
– 60 грамів м'якої кураги;
– 50 грамів солодких родзинок;
– 40 грамів очищених кеш'ю або волоських горіхів;
– 30 грамів молочного або білого шоколаду (за бажанням);
для солодкої заправки:
– 2 столові ложки рідкого меду або кленового сиропу;
– 20 грамів вершкового масла;
– 1/2 чайної ложки ванільного цукру.
Приготування:
- Рис промийте у 3 – 4 водах до прозорості, залийте 400 мілілітрами води й відваріть на повільному вогні 15 хвилин до напівготовності, потім влийте тепле молоко, додайте ванільний цукор і томіть під кришкою ще 10 хвилин до ніжної кремової консистенції.
- Курагу та родзинки промийте теплою водою, обсушіть і наріжте курагу дрібними шматочками, а горіхи злегка підсушіть і подрібніть у крихту.
- У теплу рисову основу додайте вершкове масло, мед, сухофрукти й горіхи, акуратно перемішайте, а перед самою подачею посипте зверху дрібно натертим шоколадом.