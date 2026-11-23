Несмотря на тысячелетнюю историю, сегодня в каждой семье ее готовят по-своему: кто-то хранит аутентичный бабушкин рецепт с маком, растертым в ступе, и густым узваром, а кто-то ищет более быстрые и оригинальные варианты с новыми текстурами, чтобы блюдо с удовольствием ели даже самые маленькие члены семьи. 24 Канал собрал 3 проверенных рецепта кутии на любой вкус – от классической пшеничной до изысканной современной и нежной детской.

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Классическая украинская кутья из пшеницы, мака и узвара

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Ингредиенты:

основа блюда:

– 250 граммов шлифованной пшеницы для кути;

– 750 миллилитров питьевой воды;

– 150 граммов сухого кондитерского мака;

– 100 граммов очищенных грецких орехов;

– 80 граммов светлого изюма без косточек;

для заправки:

– 3 столовые ложки жидкого цветочного меда;

– 150 миллилитров насыщенного узвара из сухофруктов;

– 1 щепотка каменной соли.

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Приготовление:

Пшеницу тщательно промойте до прозрачной воды, залейте холодной водой на 4 – 6 часов или на ночь, после чего слейте жидкость, влейте 750 миллилитров свежей воды, добавьте щепотку соли и варите на медленном огне 50 – 60 минут до мягкости зерен. Мак залейте кипятком на 30 минут, полностью слейте воду и разотрите зерна в блендере или ступке до появления белого "макового молочка". Изюм запарите горячей водой на 10 минут и обсушите, а грецкие орехи подсушите на сухой сковороде 3 минуты и порубите ножом. Смешайте теплую пшеницу с маком, орехами и изюмом, растворите мед в теплом узваре и добавьте в кутю до желаемой сочности.

Современная кутья из булгура с вяленой вишней, цукатами и цедрой

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

основа блюда:

– 250 граммов крупного булгура;

– 500 миллилитров питьевой воды;

– 100 граммов маковой начинки или запаренного растертого мака;

– 70 граммов вяленой вишни или клюквы;

– 60 граммов жареного фундука или миндаля;

– 50 граммов апельсиновых цукатов;

для ароматной заправки:

– 3 столовые ложки акациевого меда;

– 100 миллилитров свежевыжатого апельсинового сока;

– 1 чайная ложка мелко натертой цедры апельсина.

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Приготовление:

Булгур промойте, залейте кипятком в соотношении 1 к 2, накройте крышкой и варите на минимальном огне 15–18 минут, пока крупа не впитает всю воду и не станет рассыпчатой, после чего полностью остудите. Вяленую вишню залейте теплой водой на 10 минут и промокните бумажным полотенцем, орехи подрумяньте на сухой сковороде и крупно порубите, а цукаты нарежьте мелкими кубиками. Смешайте остывший булгур с маком, вишней, орехами, цукатами и апельсиновой цедрой, а перед подачей полейте смесью теплого меда и свежего апельсинового сока.

Нежная детская кутья из риса на миндальном или сливочном молоке

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов круглозернистого или пропаренного риса;

– 400 миллилитров питьевой воды;

– 150 миллилитров миндального или обычного коровьего молока;

– 60 граммов мягкой кураги;

– 50 граммов сладкого изюма;

– 40 граммов очищенных орехов кешью или грецких орехов;

– 30 граммов молочного или белого шоколада (по желанию);

для сладкой заправки:

– 2 столовые ложки жидкого меда или кленового сиропа;

– 20 граммов сливочного масла;

– 1/2 чайной ложки ванильного сахара.

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Приготовление: