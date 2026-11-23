Попри тисячолітню історію, сьогодні в кожній родині її готують по-своєму: хтось береже автентичний бабусин рецепт із розтертим у макітрі маком та густим узваром, а хтось шукає швидші й оригінальніші варіанти з новими текстурами, щоб страву з задоволенням їли навіть наймолодші члени сім'ї. 24 Канал зібрав 3 перевірені рецепти куті на будь-який смак – від класичної пшеничної до вишуканої сучасної та ніжної дитячої.

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Класична українська кутя з пшениці, маку та узвару

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

основа страви:

– 250 грамів шліфованої пшениці для куті;

– 750 мілілітрів питної води;

– 150 грамів сухого кондитерського маку;

– 100 грамів очищених волоських горіхів;

– 80 грамів світлих родзинок без кісточок;

для заправки:

– 3 столові ложки рідкого квіткового меду;

– 150 мілілітрів насиченого узвару із сухофруктів;

– 1 дрібка кам'яної солі.

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Приготування:

Пшеницю ретельно промийте до прозорої води, залийте холодною водою на 4 – 6 годин або на ніч, після чого злийте рідину, влийте 750 мілілітрів свіжої води, додайте дрібку солі та варіть на повільному вогні 50 – 60 хвилин до м'якості зерен. Мак залийте окропом на 30 хвилин, повністю злийте воду та розітріть зерна у блендері чи макітрі до появи білого "макового молочка". Родзинки запарте гарячою водою на 10 хвилин і обсушіть, а волоські горіхи підсушіть на сухій сковороді 3 хвилини й порубайте ножем. З'єднайте теплу пшеницю з маком, горіхами та родзинками, розчиніть мед у теплому узварі й заправте кутю до бажаної соковитості.

Сучасна кутя з булгуру з в'яленою вишнею, цукатами та цедрою

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

основа страви:

– 250 грамів крупного булгуру;

– 500 мілілітрів питної води;

– 100 грамів макової начинки або запареного розтертого маку;

– 70 грамів в'яленої вишні або журавлини;

– 60 грамів смаженого фундука або мигдалю;

– 50 грамів апельсинових цукатів;

для ароматної заправки:

– 3 столові ложки акацієвого меду;

– 100 мілілітрів свіжовичавленого апельсинового соку;

– 1 чайна ложка дрібно натертої цедри апельсина.

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Приготування:

Булгур промийте, залийте окропом у співвідношенні 1 до 2, накрийте кришкою та варіть на мінімальному вогні 15 – 18 хвилин, поки крупа не вбере всю воду й не стане розсипчастою, після чого повністю остудіть. В'ялену вишню залийте теплою водою на 10 хвилин і промокніть паперовим рушником, горіхи підрум'яньте на сухій сковороді та велико посічіть, а цукати наріжте дрібними кубиками. Змішайте остиглий булгур із маком, вишнею, горіхами, цукатами та апельсиновою цедрою, а перед подачею полийте сумішшю теплого меду та свіжого апельсинового соку.

Ніжна дитяча кутя з рису на мигдальному або вершковому молоці

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів круглозернистого або пропареного рису;

– 400 мілілітрів питної води;

– 150 мілілітрів мигдального або звичайного коров'ячого молока;

– 60 грамів м'якої кураги;

– 50 грамів солодких родзинок;

– 40 грамів очищених кеш'ю або волоських горіхів;

– 30 грамів молочного або білого шоколаду (за бажанням);

для солодкої заправки:

– 2 столові ложки рідкого меду або кленового сиропу;

– 20 грамів вершкового масла;

– 1/2 чайної ложки ванільного цукру.

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Приготування: