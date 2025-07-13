13 липня, 23:40
Краще за лимонад та газовані напої: готуємо квас з бузини за рецептом предків
Основні тези
- Квас з бузини пропонується як альтернатива лимонаду та газованим напоям, особливо влітку.
- Бузина надає напою яскравий смак і має цілющі властивості.
Квас – один з найпопулярніших напоїв літа, який рятує навіть у найбільшу спеку. А напій, приготований з бузини – це ще й підтримка давніх українських традицій.
Бузина – це не лише яскравий смак, а й цілий набір цілющих властивостей. 24 Канал пропонує насолодитися смаком оригінального напою та відчути його життєздатну силу за рецептом порталу Shuba.
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Рецепт бузинового квасу
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 3 літри
Інгредієнти:
– 3 літри холодної води;
– 200 грамів квітів бузини;
– 1 склянка цукру;
– 1 чайна ложка лимонної кислоти.
Приготування:
- У банку кладемо квіти бузини (мити не потрібно, інакше квас не гратиме).
- Засипаємо цукор та лимонну кислоту.
- Заливаємо холодною водою та добре перемішуємо.
- Ставимо в темне прохолодне місце як мінімум на 24 години.
- Потім проціджуємо напій у зручну пляшку.
- Подаємо охолодженим.
Смачного!
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