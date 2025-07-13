Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Краще за лимонад та газовані напої: готуємо квас з бузини за рецептом предків
13 липня, 23:40
1

Краще за лимонад та газовані напої: готуємо квас з бузини за рецептом предків

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Квас з бузини пропонується як альтернатива лимонаду та газованим напоям, особливо влітку.
  • Бузина надає напою яскравий смак і має цілющі властивості. 

Квас – один з найпопулярніших напоїв літа, який рятує навіть у найбільшу спеку. А напій, приготований з бузини – це ще й підтримка давніх українських традицій.

Бузина – це не лише яскравий смак, а й цілий набір цілющих властивостей. 24 Канал пропонує насолодитися смаком оригінального напою та відчути його життєздатну силу за рецептом порталу Shuba

Читайте також Соковиті ягоди та ніжний крем: готуємо малинове тирамісу від Ярославського

Рецепт бузинового квасу 

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 3 літри 

Інгредієнти
– 3 літри холодної води;
– 200 грамів квітів бузини;
– 1 склянка цукру;
– 1 чайна ложка лимонної кислоти. 

Приготування

  1. У банку кладемо квіти бузини (мити не потрібно, інакше квас не гратиме).
  2. Засипаємо цукор та лимонну кислоту. 
  3. Заливаємо холодною водою та добре перемішуємо. 
  4. Ставимо в темне прохолодне місце як мінімум на 24 години. 
  5. Потім проціджуємо напій у зручну пляшку. 
  6. Подаємо охолодженим. 

Смачного!

Його можна готувати одразу цілими тацями: найпростіший салат з крабовими паличками. 