Бузина – це не лише яскравий смак, а й цілий набір цілющих властивостей. 24 Канал пропонує насолодитися смаком оригінального напою та відчути його життєздатну силу за рецептом порталу Shuba.

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Рецепт бузинового квасу

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 3 літри

Інгредієнти:
– 3 літри холодної води;
– 200 грамів квітів бузини;
– 1 склянка цукру;
– 1 чайна ложка лимонної кислоти.

Приготування:

  1. У банку кладемо квіти бузини (мити не потрібно, інакше квас не гратиме).
  2. Засипаємо цукор та лимонну кислоту.
  3. Заливаємо холодною водою та добре перемішуємо.
  4. Ставимо в темне прохолодне місце як мінімум на 24 години.
  5. Потім проціджуємо напій у зручну пляшку.
  6. Подаємо охолодженим.

Смачного!

Його можна готувати одразу цілими тацями: найпростіший салат з крабовими паличками.