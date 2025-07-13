Бузина – це не лише яскравий смак, а й цілий набір цілющих властивостей. 24 Канал пропонує насолодитися смаком оригінального напою та відчути його життєздатну силу за рецептом порталу Shuba.

Читайте також Соковиті ягоди та ніжний крем: готуємо малинове тирамісу від Ярославського

Рецепт бузинового квасу

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 3 літри

Інгредієнти:

– 3 літри холодної води;

– 200 грамів квітів бузини;

– 1 склянка цукру;

– 1 чайна ложка лимонної кислоти.

Приготування:

У банку кладемо квіти бузини (мити не потрібно, інакше квас не гратиме). Засипаємо цукор та лимонну кислоту. Заливаємо холодною водою та добре перемішуємо. Ставимо в темне прохолодне місце як мінімум на 24 години. Потім проціджуємо напій у зручну пляшку. Подаємо охолодженим.

Смачного!

Його можна готувати одразу цілими тацями: найпростіший салат з крабовими паличками.