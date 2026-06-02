2 червня, 19:35
Освіжить краще за будь-яку газовану воду: варимо ароматний квас з цикорію
Квас цілком заслужено є одним з найпопулярніших напоїв літа. Він не лише смачний – з ним вам не буде страшною жодна спека.
Цикорій – це задоволення для смаку та додаткові бали для вашого здоровʼя. Якщо хочеться мати у власному холодильнику ефективну протидію спеці, то кращого рішення за цей квас просто не знайти, розповідає TikTok ptashka77.
Як приготувати домашній квас з цикорію?
Інгредієнти:
– 5,5 літра води;
– 2 столові ложки цикорію;
– 200 грамів цукру;
– 1 чайна ложка лимонної кислоти;
– 2 столові ложки меду;
– 3 чайні ложки сухих дріжджів;
– 15 родзинок.
Приготування:
- Закип’ятіть воду, всипте туди розчинний цикорій, цукор і лимонну кислоту, після чого ретельно все перемішайте.
- Залиште приготований напій за кімнатної температури, щоб він охолов до приємного теплого стану.
- Додайте натуральний мед (за власним бажанням) і знову добре перемішайте рідину.
- Перелийте отриману основу у містку пластикову ємність.
- Всипте туди ж сухі дріжджі, киньте немиті родзинки та долийте теплу воду, що залишилася.
- Щільно закрийте пляшку, енергійно струсіть її для об'єднання компонентів, а потім відкрутіть кришку й накрийте шийку чистою марлею.
- Поставте ємність на сонце і залиште її там приблизно на 4 години для активації процесу бродіння.
- Розлийте готовий напій у чисті пластикові пляшки, обов'язково залишаючи близько 10 сантиметрів вільного простору до самого верху.
- У кожну наповнену пляшку додатково киньте по 3 штуки родзинок і щільно закрутіть кришками.
- Залиште тару в приміщенні при кімнатній температурі орієнтовно на 1 – 1,5 години, допоки стінки пляшок не стануть твердими й щільними від газів.
- Поставте напій у холодильник на 12 – 14 годин для остаточного дозрівання та охолодження.