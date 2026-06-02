Освіжить краще за будь-яку газовану воду: варимо ароматний квас з цикорію

Квас цілком заслужено є одним з найпопулярніших напоїв літа. Він не лише смачний – з ним вам не буде страшною жодна спека.

Цикорій – це задоволення для смаку та додаткові бали для вашого здоровʼя. Якщо хочеться мати у власному холодильнику ефективну протидію спеці, то кращого рішення за цей квас просто не знайти, розповідає TikTok ptashka77. Як приготувати домашній квас з цикорію? Інгредієнти:

– 5,5 літра води;

– 2 столові ложки цикорію;

– 200 грамів цукру;

– 1 чайна ложка лимонної кислоти;

– 2 столові ложки меду;

– 3 чайні ложки сухих дріжджів;

– 15 родзинок. Цей напій стане вашим улюбленим: дивіться відео Приготування: Закип’ятіть воду, всипте туди розчинний цикорій, цукор і лимонну кислоту, після чого ретельно все перемішайте. Залиште приготований напій за кімнатної температури, щоб він охолов до приємного теплого стану. Додайте натуральний мед (за власним бажанням) і знову добре перемішайте рідину. Перелийте отриману основу у містку пластикову ємність. Всипте туди ж сухі дріжджі, киньте немиті родзинки та долийте теплу воду, що залишилася. Щільно закрийте пляшку, енергійно струсіть її для об'єднання компонентів, а потім відкрутіть кришку й накрийте шийку чистою марлею. Поставте ємність на сонце і залиште її там приблизно на 4 години для активації процесу бродіння. Розлийте готовий напій у чисті пластикові пляшки, обов'язково залишаючи близько 10 сантиметрів вільного простору до самого верху. У кожну наповнену пляшку додатково киньте по 3 штуки родзинок і щільно закрутіть кришками. Залиште тару в приміщенні при кімнатній температурі орієнтовно на 1 – 1,5 години, допоки стінки пляшок не стануть твердими й щільними від газів. Поставте напій у холодильник на 12 – 14 годин для остаточного дозрівання та охолодження.