Цикорій – це задоволення для смаку та додаткові бали для вашого здоровʼя. Якщо хочеться мати у власному холодильнику ефективну протидію спеці, то кращого рішення за цей квас просто не знайти, розповідає TikTok ptashka77.

Як приготувати домашній квас з цикорію?

Інгредієнти:

– 5,5 літра води;

– 2 столові ложки цикорію;

– 200 грамів цукру;

– 1 чайна ложка лимонної кислоти;

– 2 столові ложки меду;

– 3 чайні ложки сухих дріжджів;

– 15 родзинок.

Приготування: