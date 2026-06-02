Цикорий – это удовольствие для вкуса и дополнительные баллы для вашего здоровья. Если хочется иметь в собственном холодильнике эффективное противодействие жаре, то лучшего решения за этот квас просто не найти, рассказывает TikTok ptashka77.

Как приготовить домашний квас из цикория?

Ингредиенты:
– 5,5 литра воды;
– 2 столовые ложки цикория;
– 200 граммов сахара;
– 1 чайная ложка лимонной кислоты;
– 2 столовые ложки меда;
– 3 чайные ложки сухих дрожжей;
– 15 изюма.

Приготовление:

  1. Вскипятите воду, всыпьте туда растворимый цикорий, сахар и лимонную кислоту, после чего тщательно все перемешайте.
  2. Оставьте приготовленный напиток при комнатной температуре, чтобы он остыл до приятного теплого состояния.
  3. Добавьте натуральный мед (по собственному желанию) и снова хорошо перемешайте жидкость.
  4. Перелейте полученную основу во вместительную пластиковую емкость.
  5. Всыпьте туда же сухие дрожжи, бросьте немытый изюм и долейте теплую воду, оставшуюся.
  6. Плотно закройте бутылку, энергично встряхните ее для объединения компонентов, а затем открутите крышку и накройте горлышко чистой марлей.
  7. Поставьте емкость на солнце и оставьте ее там примерно на 4 часа для активации процесса брожения.
  8. Разлейте готовый напиток в чистые пластиковые бутылки, обязательно оставляя около 10 сантиметров свободного пространства до самого верха.
  9. В каждую наполненную бутылку дополнительно бросьте по 3 штуки изюма и плотно закрутите крышками.
  10. Оставьте тару в помещении при комнатной температуре ориентировочно на 1 – 1,5 часа, пока стенки бутылок не станут твердыми и плотными от газов.
  11. Поставьте напиток в холодильник на 12 – 14 часов для окончательного созревания и охлаждения.