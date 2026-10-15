15 жовтня, 13:27
Хрумтить як свіжа вже на третю добу: швидкий рецепт квашеної капусти без оцту
Хрумка квашена капуста може бути готовою вже за кілька днів, якщо правильно витримати сіль і дати їй побродити. А хрумтітиме, неначе щойно з прилавка!
Хрумку квашену капусту справді можна отримати за кілька днів – якщо не поспішати й дотриматися пропорції солі. У цьому рецепті все тримається на простих речах: тонко нашаткована капуста, трохи моркви, правильна ферментація і зберігання в холоді.
Як заквасити капусту без оцту?
- Час: 20 хвилин + квашення
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 1 кілограм капусти;
– 15 – 20 грамів солі;
– 100 грамів моркви.
Приготування:
- Капусту тонко нашаткуйте, додайте сіль і добре перемішайте руками, злегка віджимаючи до появи соку.
- Накрийте тканиною або кришкою з отворами та залиште за кімнатної температури приблизно на 3 доби.
- Після ферментації злийте зайву рідину, щоб смак став м’якшим.
- Додайте натерту моркву та перемішайте.
- Щільно розкладіть капусту в чисті банки і утрамбуйте так, щоб зверху залишався сік.
- Закрийте банки та зберігайте капусту в холодильнику або іншому прохолодному місці.