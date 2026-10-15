Хрумтить як свіжа вже на третю добу: швидкий рецепт квашеної капусти без оцту

Хрумка квашена капуста може бути готовою вже за кілька днів, якщо правильно витримати сіль і дати їй побродити. А хрумтітиме, неначе щойно з прилавка!

Хрумку квашену капусту справді можна отримати за кілька днів – якщо не поспішати й дотриматися пропорції солі. У цьому рецепті все тримається на простих речах: тонко нашаткована капуста, трохи моркви, правильна ферментація і зберігання в холоді. Як заквасити капусту без оцту? Час : 20 хвилин + квашення

: 20 хвилин + квашення Порцій: 1 Інгредієнти:

– 1 кілограм капусти;

– 15 – 20 грамів солі;

– 100 грамів моркви. Приготування: Капусту тонко нашаткуйте, додайте сіль і добре перемішайте руками, злегка віджимаючи до появи соку. Накрийте тканиною або кришкою з отворами та залиште за кімнатної температури приблизно на 3 доби. Після ферментації злийте зайву рідину, щоб смак став м’якшим. Додайте натерту моркву та перемішайте. Щільно розкладіть капусту в чисті банки і утрамбуйте так, щоб зверху залишався сік. Закрийте банки та зберігайте капусту в холодильнику або іншому прохолодному місці.