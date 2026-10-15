Хрумку квашену капусту справді можна отримати за кілька днів – якщо не поспішати й дотриматися пропорції солі. У цьому рецепті все тримається на простих речах: тонко нашаткована капуста, трохи моркви, правильна ферментація і зберігання в холоді.

Як заквасити капусту без оцту?

  • Час: 20 хвилин + квашення
  • Порцій: 1

Інгредієнти:
– 1 кілограм капусти;
– 15 – 20 грамів солі;
– 100 грамів моркви.

Приготування:

  1. Капусту тонко нашаткуйте, додайте сіль і добре перемішайте руками, злегка віджимаючи до появи соку.
  2. Накрийте тканиною або кришкою з отворами та залиште за кімнатної температури приблизно на 3 доби.
  3. Після ферментації злийте зайву рідину, щоб смак став м’якшим.
  4. Додайте натерту моркву та перемішайте.
  5. Щільно розкладіть капусту в чисті банки і утрамбуйте так, щоб зверху залишався сік.
  6. Закрийте банки та зберігайте капусту в холодильнику або іншому прохолодному місці.