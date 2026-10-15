Хрумку квашену капусту справді можна отримати за кілька днів – якщо не поспішати й дотриматися пропорції солі. У цьому рецепті все тримається на простих речах: тонко нашаткована капуста, трохи моркви, правильна ферментація і зберігання в холоді.

Як заквасити капусту без оцту?

Час : 20 хвилин + квашення

: 20 хвилин + квашення Порцій: 1

Інгредієнти:

– 1 кілограм капусти;

– 15 – 20 грамів солі;

– 100 грамів моркви.

Приготування: