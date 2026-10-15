Хрустящую квашеную капусту действительно можно приготовить за несколько дней – если не торопиться и соблюдать пропорции соли. В этом рецепте все сводится к простым вещам: тонко нашинкованная капуста, немного моркови, правильная ферментация и хранение в холоде.

Как заквасить капусту без уксуса?

  • Время: 20 минут + брожение
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– 1 килограмм капусты;
– 15 – 20 граммов соли;
– 100 граммов моркови.

Приготовление:

  1. Капусту тонко нашинкуйте, добавьте соль и хорошо перемешайте руками, слегка отжимая до появления сока.
  2. Накройте тканью или крышкой с отверстиями и оставьте при комнатной температуре примерно на трое суток.
  3. После ферментации слейте лишнюю жидкость, чтобы вкус стал мягче.
  4. Добавьте натертую морковь и перемешайте.
  5. Плотно разложите капусту по чистым банкам и утрамбуйте так, чтобы сверху оставался сок.
  6. Закройте банки и храните капусту в холодильнике или другом прохладном месте.