Квасоля більше не буде твердою: дізнайтеся одне просте правило

З квасолею є одна прикра річ: на вигляд вона може бути ідеальною, а після варіння все одно залишається твердою. Найчастіше проблема ховається не в рецепті, а в поспіху приготування.

Квасоля здається дуже простим сезонним овочем: достатньо купити, промити, зварити – і можна ставити на стіл. Але саме під час варіння часто з’являється головна проблема. Замість м’яких, ніжних і трохи кремових зерен у тарілці може опинитися жорстка квасоля, яку майже неможливо їсти, пише Pyszności.

Як варити квасолю, щоб вона була м'яка та добре розварилася?

Для того, щоб отримати ідеальну за текстурою квасолю, слід дотриматися одного правила, – посолити її ближче до кінця варіння або вже після зливання води. Так зерна мають більше шансів зберегти приємну текстуру й не стати надто твердими. Водночас не вся проблема лише в солі.

Свіжість квасолі має не менше значення. Молоді зерна приготуються швидше, мають ніжнішу шкірку й зазвичай не так гостро реагують на невелику кількість солі на початку варіння. Старша квасоля вариться інакше: їй потрібно більше часу, а її шкірка легше стає щільною.

Квасолю з минулого сезону спершу потрібно дати зернам розм’якнути у воді без солі. Коли квасоля вже майже готова, можна додати сіль і довести смак до потрібного балансу. Якщо є сумнів, краще посолити вже готову квасолю після зливання води.

Загалом найкраще обирати молоду квасолю зі світло-зеленими, пружними стручками. Вони не мають бути жовтими, сухими або зів'ялими. Дрібні й середні стручки часто ховають ніжніші зерна, які швидше стають м’якими під час приготування.

Великі стручки не обов’язково погані, але з ними треба бути уважнішими. Усередині часто бувають більші зерна з товстішою шкіркою і більш борошнистою структурою. Така квасоля потребує довшого варіння й обережнішого соління.

Якщо квасоля продається вже очищеною, потрібно дивитися на самі зерна. Свіжі мають бути насичено-зеленими та з легким блиском. Матові, зморщені або підсохлі зерна – невдалий вибір для ніжної страви. Навіть правильне варіння не завжди поверне їм приємну текстуру.