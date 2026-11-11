Вміст пательні зникає швидше, ніж устигає охолонути: секрет лазанок із рум'яною ковбаскою

У вогкі та холодні дні немає нічого кращого за густу, ситну й зігрівальну домашню страву з простих і зрозумілих компонентів.

Традиційні лазанки з квашеною капустою та копченостями належать саме до тієї кулінарної класики, якій не потрібні дорогі інгредієнти чи складні соуси: насичений жир від витопленого бочка, золотава цибуля та підрум'янена мисливська або копчена ковбаса самі створюють густу ароматичну основу, що повністю просочує ніжні квадратики відвареного тіста, розповідає Beszamel.

Головна таємниця балансу цієї страви криється в правильній підготовці капусти. Під час повільного тушкування з лавровим листям і кмином її різка кислинка м'якшає, перетворюючись на делікатний контраст до солодкуватої смаженої цибулі та соковитого копченого м'яса.

Якщо дати страві постояти разом на помірному вогні буквально 4 – 5 хвилин, макарони вбирають у себе всі м'ясні соки, а наступного дня розігріті лазанки смакують навіть яскравіше, ніж одразу після приготування.

Як приготувати лазанку з ковбасками?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 350 грамів сухого макарону сорту лазанки у формі ромбів або квадратиків;

– 700 грамів натуральної квашеної капусти без оцту;

– 1 велика ріпчаста цибулина;

– 250 мілілітрів води для тушкування;

– 1 столова ложка олії за потреби;

– 300 грамів якісної копченої або напівкопченої ковбаси;

– 180 грамів копченого бочка або підчеревини;

– 2 лаврові листки;

– 3 горошини духмяного перцю;

– 1 чайна ложка сухого майорану;

– 1/2 чайної ложки цілого насіння кмину;

– 1 дрібка свіжозмеленого чорного перцю;

– 1 дрібка кам'яної солі за смаком.

Приготування: