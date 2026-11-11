Вміст пательні зникає швидше, ніж устигає охолонути: секрет лазанок із рум'яною ковбаскою

Ситна страва без витрат часу та зусиль / Beszamel
У вогкі та холодні дні немає нічого кращого за густу, ситну й зігрівальну домашню страву з простих і зрозумілих компонентів.
Традиційні лазанки з квашеною капустою та копченостями належать саме до тієї кулінарної класики, якій не потрібні дорогі інгредієнти чи складні соуси: насичений жир від витопленого бочка, золотава цибуля та підрум'янена мисливська або копчена ковбаса самі створюють густу ароматичну основу, що повністю просочує ніжні квадратики відвареного тіста, розповідає Beszamel.
Головна таємниця балансу цієї страви криється в правильній підготовці капусти. Під час повільного тушкування з лавровим листям і кмином її різка кислинка м'якшає, перетворюючись на делікатний контраст до солодкуватої смаженої цибулі та соковитого копченого м'яса.
Якщо дати страві постояти разом на помірному вогні буквально 4 – 5 хвилин, макарони вбирають у себе всі м'ясні соки, а наступного дня розігріті лазанки смакують навіть яскравіше, ніж одразу після приготування.
Як приготувати лазанку з ковбасками?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 350 грамів сухого макарону сорту лазанки у формі ромбів або квадратиків;
– 700 грамів натуральної квашеної капусти без оцту;
– 1 велика ріпчаста цибулина;
– 250 мілілітрів води для тушкування;
– 1 столова ложка олії за потреби;
– 300 грамів якісної копченої або напівкопченої ковбаси;
– 180 грамів копченого бочка або підчеревини;
– 2 лаврові листки;
– 3 горошини духмяного перцю;
– 1 чайна ложка сухого майорану;
– 1/2 чайної ложки цілого насіння кмину;
– 1 дрібка свіжозмеленого чорного перцю;
– 1 дрібка кам'яної солі за смаком.
Приготування:
- Квашену капусту скуштуйте: якщо вона занадто різка, промийте її в холодній воді крізь друшляк, добре відтисніть руками від вологи та наріжте ножем на коротші смужки, щоб її було зручно набирати виделкою разом із макаронами.
- Перекладіть капусту в каструлю з товстим дном, додайте лаврове листя, горошини духмяного перцю та кмин, влийте 250 мілілітрів води, накрийте кришкою та тушкуйте на помірному вогні приблизно 25 – 30 хвилин до м'якості, зберігаючи приємну пружну структуру волокон, після чого зцідіть залишки зайвої рідини.
- Копчений бочок наріжте невеликими кубиками та викладіть на суху холодну глибоку пательню.
- Увімкніть середній вогонь і повільно витоплюйте жир протягом 4 – 5 хвилин до появи першої золотавої скоринки.
- Очищену цибулину наріжте середнім кубиком, всипте на пательню до шкварок і пасеруйте в гарячому смальці до м'якості та прозорості.
- Копчену ковбасу наріжте півкільцями завтовшки близько 3 – 4 міліметрів, перекладіть до підсмаженої цибулі та обсмажуйте до виразного рум'яного кольору, щоб ковбаса віддала страві свій димний аромат.
- Додайте на пательню відварену капусту, всипте сухий майоран і чорний перець, ретельно перемішайте та прогрівайте все разом приблизно 5 хвилин, даючи овочам просочитися копченим жиром.
- Макарони відваріть у підсоленому окропі рівно на 1 хвилину менше, ніж вказано в інструкції на упаковці, відкиньте на друшляк, зберігши 3 – 4 столові ложки гарячого відвару.
- Перекладіть гарячі лазанки на сковороду до капусти з ковбасою, влийте збережену воду від варіння макаронів, акуратно перемішайте та томіть на мінімальному вогні ще 4 – 5 хвилин.
- Скуштуйте готову страву на баланс солі, за потреби додайте дрібку чорного перцю та одразу подавайте гарячою до столу.
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