Содержимое сковороды исчезает быстрее, чем успевает остыть: секрет лазанок с румяной колбаской

Сытное блюдо, не требующее больших затрат времени и усилий / Beszamel
В сырые и холодные дни нет ничего лучше густого, сытного и согревающего домашнего блюда из простых и понятных ингредиентов.
Традиционные лазанки с квашеной капустой и копченостями относятся именно к той кулинарной классике, которой не нужны дорогие ингредиенты или сложные соусы: насыщенный жир из вытопленной бочки, золотистый лук и подрумяненная охотничья или копченая колбаса сами создают густую ароматную основу, которая полностью пропитывает нежные квадратики отварного теста, рассказывает Beszamel.
Главный секрет баланса этого блюда кроется в правильной подготовке капусты. Во время медленного тушения с лавровым листом и тмином ее резкая кислинка смягчается, превращаясь в деликатный контраст к сладковатому жареному луку и сочному копченому мясу.
Если дать блюду постоять вместе на умеренном огне буквально 4–5 минут, макароны впитывают в себя все мясные соки, а на следующий день разогретые лазанки получаются даже вкуснее, чем сразу после приготовления.
Как приготовить лазанку с колбасками?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 350 граммов сухих макарон сорта лазанки в форме ромбов или квадратиков;
– 700 граммов натуральной квашеной капусты без уксуса;
– 1 большая репчатая луковица;
– 250 миллилитров воды для тушения;
– 1 столовая ложка растительного масла по необходимости;
– 300 граммов качественной копченой или полукопченой колбасы;
– 180 граммов копченой бочки или подчеревины;
– 2 лавровых листа;
– 3 горошины душистого перца;
– 1 чайная ложка сухого майорана;
– 1/2 чайной ложки целых семян тмина;
– 1 щепотка свежемолотого черного перца;
– 1 щепотка каменной соли по вкусу.
Приготовление:
- Попробуйте квашеную капусту: если она слишком острая, промойте ее в холодной воде через дуршлаг, хорошо отожмите руками от влаги и нарежьте ножом на более короткие полоски, чтобы ее было удобно набирать вилкой вместе с макаронами.
- Переложите капусту в кастрюлю с толстым дном, добавьте лавровый лист, горошины душистого перца и тмин, влейте 250 миллилитров воды, накройте крышкой и тушите на умеренном огне примерно 25 – 30 минут до мягкости, сохраняя приятную упругую структуру волокон, после чего слейте остатки лишней жидкости.
- Копченую бочку нарежьте небольшими кубиками и выложите на сухую холодную глубокую сковороду.
- Включите средний огонь и медленно вытапливайте жир в течение 4 – 5 минут до появления первой золотистой корочки.
- Очищенную луковицу нарежьте средними кубиками, высыпьте на сковороду к шкваркам и пассируйте в горячем жире до мягкости и прозрачности.
- Копченую колбасу нарежьте полукольцами толщиной около 3 – 4 миллиметров, переложите к поджаренному луку и обжаривайте до ярко-румяного цвета, чтобы колбаса придала блюду свой дымный аромат.
- Добавьте в сковороду отварную капусту, всыпьте сухой майоран и черный перец, тщательно перемешайте и прогревайте все вместе примерно 5 минут, давая овощам пропитаться копченым жиром.
- Макароны отварите в подсоленной кипящей воде ровно на 1 минуту меньше, чем указано в инструкции на упаковке, откиньте на дуршлаг, сохранив 3 – 4 столовые ложки горячего отвара.
- Переложите горячие лазанки на сковороду к капусте с колбасой, влейте сохраненную воду от варки макарон, аккуратно перемешайте и тушите на минимальном огне еще 4 – 5 минут.
- Попробуйте готовое блюдо на солевую насыщенность, при необходимости добавьте щепотку черного перца и сразу подавайте горячим к столу.
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