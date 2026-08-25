Коли на готування лише кілька хвилин: "ліниві" хачапурі на сковороді за 15 хвилин

Коли хочеться гарячої сирної випічки, але немає бажання довго замішувати й розкочувати тісто. Тут виручить рецепт швидких "лінивих" хачапурі.

Уся основа замішується в одній мисці за кілька хвилин, а сама страва випікається просто на звичайній сковороді під кришкою. Як приготувати "ліниві" хачапурі? Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 6 столових ложок борошна;

– 1 яйце;

– 250 мілілітрів молока;

– 200 грамів сиру сулугуні;

– сіль до смаку. Приготування: Сир натріть на середній або грубій тертці. У глибоку миску влийте молоко, додайте яйце та дрібку солі. Злегка збийте вінчиком або виделкою до однорідності. Поступово всипте просіяне борошно й перемішайте, щоб не залишилося грудочок. Тісто за консистенцією має нагадувати рідку сметану або тісто для оладок. Додайте до тіста весь натертий сир і добре вимішайте ложкою, щоб він рівномірно розподілився. Розігрійте сковороду з антипригарним покриттям, змастіть її тонким шаром рослинної олії та вилийте сирну масу, розрівнюючи поверхню лопаткою. Смажте на помірному вогні під кришкою приблизно 4 – 5 хвилин, поки низ не зарум'яниться, а верх повністю не "схопиться". Акуратно переверніть корж широкою лопаткою на інший бік і готуйте ще 2 – 3 хвилини без кришки до золотистої скоринки.