25 серпня, 13:45
Коли на готування лише кілька хвилин: "ліниві" хачапурі на сковороді за 15 хвилин
Коли хочеться гарячої сирної випічки, але немає бажання довго замішувати й розкочувати тісто. Тут виручить рецепт швидких "лінивих" хачапурі.
Уся основа замішується в одній мисці за кілька хвилин, а сама страва випікається просто на звичайній сковороді під кришкою.
Як приготувати "ліниві" хачапурі?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 6 столових ложок борошна;
– 1 яйце;
– 250 мілілітрів молока;
– 200 грамів сиру сулугуні;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Сир натріть на середній або грубій тертці.
- У глибоку миску влийте молоко, додайте яйце та дрібку солі. Злегка збийте вінчиком або виделкою до однорідності.
- Поступово всипте просіяне борошно й перемішайте, щоб не залишилося грудочок. Тісто за консистенцією має нагадувати рідку сметану або тісто для оладок.
- Додайте до тіста весь натертий сир і добре вимішайте ложкою, щоб він рівномірно розподілився.
- Розігрійте сковороду з антипригарним покриттям, змастіть її тонким шаром рослинної олії та вилийте сирну масу, розрівнюючи поверхню лопаткою.
- Смажте на помірному вогні під кришкою приблизно 4 – 5 хвилин, поки низ не зарум'яниться, а верх повністю не "схопиться".
- Акуратно переверніть корж широкою лопаткою на інший бік і готуйте ще 2 – 3 хвилини без кришки до золотистої скоринки.