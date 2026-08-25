Уся основа замішується в одній мисці за кілька хвилин, а сама страва випікається просто на звичайній сковороді під кришкою.

Як приготувати "ліниві" хачапурі?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 6 столових ложок борошна;

– 1 яйце;

– 250 мілілітрів молока;

– 200 грамів сиру сулугуні;

– сіль до смаку.

Приготування: